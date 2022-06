NASA planeja missão ‘DAVINCI’ para alcançar a superfície de Vênus; veja detalhes

Nomeada de missão DAVINCI, mas sem referência necessária a Leonardo da Vinci (1452-1519), a NASA anunciou que planeja alcançar o solo de Vênus em uma iniciativa programada para ocorrer no ano de 2031.

Através de um comunicado publicado em seu site oficial, a agência espacial reforçou que será a primeira a estudar o planeta através de sobrevoos e exploração da superfície.

Segundo reforça o portal FayerWayer, a Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging (em português, Investigação de gases nobres em atmosfera profunda em Vênus, química e imagem), será a terceira missão ao planeta Vênus, logo após: Pioneer (1978) e Magellan (no começo dos anos 90).

Prazos da missão da NASA

A agência espacial explicou que a previsão é de que em 2029, a nave esteja na órbita de Vênus e que dois anos depois, em 2031, chegue à sua superfície.

O diretor da DAVINCI e pesquisador do Goddard Space Flight Center da NASA do estado de Maryland, Jim Garvin, compartilhou alguns detalhes sobre a missão: “Este conjunto de dados de imagens químicas, ambientais e descendentes irá pintar uma imagem da atmosfera em camadas de Vênus, bem como como ela interage com a superfície nas montanhas de Alpha Regio, que tem o dobro do tamanho do Texas”, afirmou.

NASA planeja missão ‘DAVINCI’ para alcançar a superfície de Vênus Reprodução - NASA's Goddard Space Flight Center

“As medições nos permitirão avaliar aspectos históricos da atmosfera, bem como detectar tipos especiais de rochas na superfície, como granitos, enquanto também procuramos características da paisagem reveladoras que possam nos informar sobre erosão ou outros processos de formação”, complementou.

Vale lembrar que um dos objetivos da missão DAVINCI será investigar se em algum momento existiram oceanos em Vênus.