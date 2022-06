Perfumes femininos para você sempre ter na coleção

Se você é uma amante de perfumes, provavelmente possui aquela fragrância ‘queridinha’, que é a mais usada ou que, na verdade, você nem utiliza com medo de acabar. Caso você queira expandir as suas preferências, fique atenta nos aromas da lista a seguir, pois eles são os perfumes importados que valem a pena ter na coleção, de acordo com o canal do Youtube ‘FlaviAmor’.

212 VIP Rosé

As notas de topo são Champanhe e Notas Frutadas. A nota de coração é Flor de Pêssego e as notas de fundo são Almíscar Branco, Notas Amadeiradas e Âmbar.

Yes I Am

As notas de topo são Framboesa, Mandarina, Limão e Bergamota. As notas de coração são Gardênia, Flor de Gengibre, Âmbar, Jasmim, Rosa e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Leite, Caramelo, Baunilha, Cardamomo, Alcaçuz, Cumarina, Benjoim, Madeira de Âmbar e Sândalo.

La Vie Est Belle

As notas de topo são Groselha Preta e Pera. As notas de coração são Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Patchouli e Fava Tonka.

La Nuit Trésor

As notas de topo são Pera, Tangerina e Bergamota. As notas de coração são Morango, Orquídea Baunilha, Rosa Negra e Maracujá e as notas de fundo são Pralinê, Caramelo, Lichia, Baunilha, Patchouli, Incenso, Café, Alcaçuz, Cumarina e Papiro.

Hypnotic Poison

As notas de topo são Coco, Ameixa e Damasco. As notas de coração são Pau-Rosa, Jasmim, Alcarávia, Tuberosa, Rosa e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Amêndoa, Sândalo e Almíscar.

Light Blue

As notas de topo são Limão Siciliano, Maçã, Cedro e Câmpanula. As notas de coração são Bambú, Jasmim e Rosa Branca e as notas de fundo são Cedro, Almíscar e Âmbar.

