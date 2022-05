Você sabe como surgiu o McLanche Feliz? Descubra aqui!

Você com certeza já experimentou ou ao menos levou uma criança para experimentar o McLanche Feliz, correto? O lanche em si é simples, mas o que agrada mesmo as crianças, e os adultos, é a experiência de ganhar um brinde juntamente com o combo, que já passou por algumas alterações desde a sua criação e hoje é composto por um sanduíche, um acompanhamento, podendo ser bata frita ou ‘tomatinhos’, um petit suisse e uma bebida, além, claro, do brinquedo, que é o foco principal. Mas de onde surgiu a ideia de juntar um sanduíche com um brinquedo?

Segundo o site Megacurioso, a primeira junção surgiu na metade da década de 70, quando Yolanda Fernández de Cofiño, responsável pela franquia recém-aberta na Guatemala, criou uma ação de marketing chamada de ‘Menu Ronald’, composto de um hambúrguer, uma porção de batatas-fritas, um copo de refrigerante e sundae, todos em versão menores e mais baratos, com o público infantil sendo o foco da ação. Além disso, Yolanda decidiu inovar e começou a acrescentar brinde sortido na bandeja do lanche, comprado por ela mesma.

Contudo, um anos antes e sem saber da ideia da responsável pela rede no país da América Central, a a Burger Chef, outra rede de fast food popular nos Estados Unidos naquela época, também lançou uma versão de um combo para crianças no mesmo molde, chamada de Fun Meal, com os diferenciais de ser servido em uma caixa e não na bandeja, além dos brinquedos serem os próprios personagens daquela franquia de restaurantes, o cozinheiro Jeff e o mágico Burgerini. O sucesso foi tanto que a companhia se manteve em segundo lugar no setor das lojas abertas no país, perdendo apenas para o próprio McDonald’s.

E o McLanche Feliz?

Ok, se a ideia da Yolanda foi em um lugar muito específico e ‘longe’ dos Estados Unidos, onde estavam os holofotes da rede, então como surgiu o McLanche Feliz? Segundo a história, o gerente de marketing da região de St. Louis, Dick Brams, com medo de perder o publico jovem, chamou o executivo da empresa Bob Bernstein para uma reunião, para pensar em uma ideia parecida com o Burger Chef, seu concorrente.

Assim nasce em 1979 o famoso Happy Meal, ou McLanche Feliz,como é conhecido no Brasil, com uma caixa trazendo os arcos amarelos, marca tradicional da rede em todo o mundo, o lanche e o brinquedo. E é nesse ponto que entram algumas controvérsias.

Existem relatos onde a própria Yolanda apresentou o Menu Ronald criado por ela em uma conferência de marketing com executivos da empresa em 1977. Contudo, os responsáveis pelo projeto final dizem que só ficaram sabendo dessa reunião mais tarde e que o concorrente Burger Chef era a principal inspiração, que inclusive chegou a processar o McDonald’s por roubar a ideia, mas acabaram perdendo a ação.

A partir daí, o McDonald’s obteve grandes sucessos com as vendas, criando diversas ações genéricas ou temáticas e parcerias com marcas, que viram a possibilidade de estabelecer acordos para divulgar filmes, desenhos animados e jogos de diversas franquias.

A Burger Chef foi perdendo espaço para a gigante do ‘M’ amarelo e encolhendo, fechando em definitivo no ano de 1996 e vendendo a estrutura para outras redes de fast food.

Já Yolanda ficou consagrada dentro e fora da Guatemala pelo ótimo gerenciamento da empresa no país, recebendo o prêmio ‘Ronald de Prata’ pelo pioneirismo na ideia refeições voltadas para crianças. Ela faleceu em 2021, aos 87 anos.

