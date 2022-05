Esses são os animais mais velhos do mundo Imagem: Pexels

Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Esse é o ciclo natural das coisas e ocorre com (praticamente) todos os seres vivos. Porém, algumas criaturas não querem levar esse caminho muito a sério e ficam habitando a Terra por muitos anos. Alguns deles, inclusive, estão aqui há milhares de anos.

Ficou curioso para saber quem são esses indivíduos? Então confira a lista a seguir com os animais velhos do mundo, segundo o portal Petz.

Esponja-de-vidro

Talvez esse ser não é conhecido por muitas pessoas, mas é um dos preferidos dos estudiosos, principalmente pelo fato de viverem entre 5 e 18 mil anos, se destacando entre os animais mais velho do mundo.

Tubarão-da-Groenlândia

Algumas espécies de tubarões também entram na lista de animais mais velhos do mundo. Um deles é o Tubarão-da-Groenlândia. A espécie é cega e pode viver até 500 anos. O mais velho da espécie foi encontrado com 392, porém com uma margem de erro de 125 anos.

Quahog-do-oceano

O molusco ocupa o terceiro lugar da lista de criatura mais velha. Ele vive nas águas geladas dos oceanos e pode chegar até os 200 anos, contudo um exemplar de 507 anos já foi encontrado. Você deve estar se perguntando como os cientistas chegaram nessa idade e a resposta é bem simples: estudos mostram que as linhas em suas conchas determinam os anos de vida.

Baleia-da-Groenlândia

A espécie vive no Ártico e pode chegar em dois séculos de idade em plena saúde. A idade foi algo inesperado pelos pesquisadores, que chegaram no número após analisarem a ponta de um arpão de pedra de gordura.

Qual o animal mais velho do mundo vivo?

Você pode estar achando que não vale eleger uma esponja ou um molusco como o animal mais velho do mundo, então para ficar mais ‘justo’, o animal terrestre mais velho do mundo é uma tartaruga chamada Jonathan, que de acordo com o Guinness World Records, completa 190 anos neste ano de 2022, ultrapassando em 40 anos a expectativa de vida da espécie.

