Curiosidade: veja as origens de nomes de bandas de rock brasileiras

Algumas bandas possuem nomes autoexplicativos, outras levam o nome do próprio artista, o que acaba deixando tudo mais compreensível. Porém, algumas formações gostam de caprichar no significado, deixando os fãs ou até mesmo aqueles que escutam uma vez ou outra se questionando qual foi a inspiração para tal nome.

No universo dessas bandas, muitas delas preferem manter o segredo e fazer mistério sobre a inspiração para o nome, outras já deram várias entrevistas dando explicações sobre. E para matar essa curiosidade de uma vez por todas, você confere a seguir a origem dos nomes de algumas delas, de acordo com o TikTok Letra.mus.

LEIA TAMBÉM: 6 tipos de dragões que existem na vida real

Charlie Brown Jr.

Uma das bandas de rock mais tradicionais do Brasil é a Charlie Brown Junior. A parceria entre Champignon e Chorão começou bem antes, mas foi somente em 1992 que o nome ‘Charlie Brown Jr’ surgiu, após Alexandre Magno Abrão, o Chorão, bateu em uma barraca de água de coco que havia estampado o desenho do personagem Charlie Brown, do desenho Peanuts. O Júnior foi adicionado em como um sinal que dizia que eram ‘filhos do rock’.

Skank

O nome até parece ser bem explicativo, porém existem algumas teorias em torno da escolha da banda mineira. A explicação mais comum é que a inspiração surgiu de uma música do Bob Marley intitulada ‘Easy Skanking’, que fala sobre uma dança jamaicana. Com tudo, outras teorias dizem que o nome é um trocadilho com ‘ska’, um ritmo também da Jamaica, com ‘skunk’, uma versão concentrada da folha de cannabis, utilizada como substância psicoativa.

Capital Inicial

A explicação poderia ser óbvia, já que a banda surgiu em Brasília, capital do país. mas é aí que muitas pessoas se enganam. O nome na verdade é uma espécie de desabafado, pois a banda surgiu sem nenhum capital (dinheiro) inicial investido.

Engenheiros do Hawaii

Talvez essa seja a explicação mais engraçada. Tudo começou após um desentendimento entre estudantes do curso de engenharia e de arquitetura. Os ‘Engenheiros’ do Hawaii na verdade estudavam arquitetura, e decidiram caçoar dos estudantes do curso rival que utilizavam bermudas de tactel com estampas de surf, com palmeiras, ondas, etc. A brincadeira foi longe demais e hoje a banda é uma das mais conhecidas do país.

LEIA MAIS:

⋅ Conheça as flores mais raras do Brasil e do mundo

⋅ Você leva o celular para o banho? Pare imediatamente! Veja as razões para você mudar esse hábito

⋅ As 5 flores mais raras do mundo!