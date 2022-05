Eles são seres mitológicos que aparecem em diversas histórias. É o fascínio de muitas crianças (e também de adultos), que amam os contos, histórias, desenhos e filmes que eles aparecem. Se você já for mais ‘crescidinho”, você muito provavelmente tem o conhecimento de que eles não existem, correto? Mas esse texto está aqui para provar que os dragões existem sim e podem ser encontrados de diversas formas.

Brincadeiras à parte, muitos animais levam esse nome justamente por ter uma certa semelhança com o ser descrito nas histórias. E você confere a lista a seguir retirada do site Megacurioso com com 6 tipos de dragões que existem na vida real.

1. Dragão-marinho-rubi

O Dragão-marinho-rubi (Phyllopteryx) é um peixe que pertence a mesma família dos cavalos-marinhos. Ele utiliza a sua coloração vermelha para se camuflar embaixo d’água, se escondendo de predadores. Uma curiosidade sobre a espécie e outras semelhantes é que são os machos quem carrega os filhos, mas sob as caudas e não na barriga.

2. Lacraia-dragão

A espécie Desmoxytes purpurosea foi descoberta em 2007 na região do Grande Mekong, Tailândia. A lacraia-dragão-rosa também utiliza sua coloração como mecanismo de defesa. Assim como outras lacraias, produzem substâncias tóxicas, no caso da ‘dragão’, o cianeto, para atingir inimigos.

3. Dragão-de-komodo

Esse é um dos ‘dragões’ mais clássicos que existem. O lagarto pesa aproximadamente 135 quilos, sendo também muito forte. Além da sua mordida poderosa, possui um veneno muito eficaz em suas presas. Mesmo não aparentando ser tão perigosos, é preciso manter distância do réptil. É importante salientar ainda que a espécie briga entre ela mesmo no seu habitat natural. Infelizmente a espécie entrou em risco de extinção em 2021.

4. Dragão-negro

O Peixe-dragão-negro ou Idiacanthus atlanticus possui uma aparência um tanto peculiar, parecendo até mesmo algo alienígena, lembrando o personagem Venom, da Marvel. A espécie vive em oceanos subtropicais e temperados do sul em profundidades de até 2.000 metros. Quando ainda se encontra em estado larval, as fêmeas possuem grandes hastes oculares, permitindo enxergar as profundezas marítimas. Já na fase ‘adulta’, os olhos recuam e começam a se desenvolver dentes enormes. Já os machos são pequenos, sem dentes e vivem para acasalar. Assim como outras espécies que vivem nas profundezas, possuem órgãos bioluminescentes.

5. Dragão-voador

Essa é outa espécie de lagarto que existe no Sudeste da Ásia e também da Índia. Entre suas particularidades estão o ‘poder’ de se camuflar muito bem e utilizar uma espécie de asa para planar. Essas estruturas que estão apoiadas em suas costelas servem para o lagarto deslizar pelas copas das árvores. São aproximadamente 50 espécies de dragões-voadores existentes, variando a estrutura dos corpos e a cor das membradas, que também são utilizadas pelo macho para tentar atrair fêmeas.

6. Dragão-azul

Esse ser parece até um Pokemon, mas nada mais é do que uma espécie de lesma-do-mar (Glaucus atlanticus). Elas possuem 5 centímetros de comprimento e flutuam na superfície do oceano de cabeça para baixo, engolindo ar para continuar na posição. O dragão-azul gosta de roubar nematocistos (células urticantes) das caravelas-portuguesas, seres que se parecem com águas-vivas.

