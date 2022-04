3 perfumes masculinos nacionais com ‘cheiro de rico’ Imagem: Pexels

Esse é um cheiro difícil de explicar, mas é comum senti-lo ao visitar lojas de shopping. O ‘cheiro de rico’ não tem a ver com classe social, e sim com um aroma sofisticado que algumas fragrâncias podem apresentar. E se você acha que é possível encontrar o aroma somente em perfumes importados, você está enganado! A seguir você confere 3 perfumes masculinos que exalam o verdadeiro ‘cheiro de rico’.

Club 6 (Eudora)

Segundo o especialista em perfumes e youtuber, Luis Jordão, essa é uma das melhores fragrâncias masculinas da marca e também uma das mais vendidas. É uma fragrância indicada para baladas e ocasiões especiais.

No topo possui bergamota, toque de menta e grapefruit. O corpo é composto por flor de laranjeira e noz-moscada e no fundo, ou saída, se encontra musgo de carvalho, baunilha e sândalo.

Malbec Absoluto (O Boticário)

Essa é talvez a linha masculina mais conhecida da marca e o Malbec Absoluto é o representante ‘chique’. Sua projeção e fixação transforma o perfume em uma verdadeira bomba, sendo ideal para o inverno.

No topo a fragrância possui lima da pérsia, cassis, folhas de violeta, bergamota, limão, mandarina, cardamomo, pimenta preta, folhas de cedro, olíbano. No corpo cedro da virginia, patchouli Indonesia, notas licorosas e de frutas secas e no fundo vai musk, musgo de carvalho, âmbar, benjoim e notas de couro, essa última bem chamativa.

Essencial Estilo (Natura)

O que deixa essa fragrância luxuosa é a abertura em nota de pimenta preta, uma matéria-prima utilizada em perfumes sofisticados.

As notas de topo são pimenta preta, pimenta rosa, cipreste, elemi e bergamota. As notas de coração são madeiras preciosas, cedro e jasmim e as notas de fundo são almíscar, vetiver, cashmeran, copaíba, fava tonka e âmbar.

