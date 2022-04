Vídeo: perfumes ‘aconchegantes’ para as estações do outono e inverno Imagem: Pexels

Muitas pessoas não sabem, mas na hora de adquirir um perfume, é importante saber para qual estação do ano ele é recomendado. Não que seja uma regra e que você não possa fugir do padrão, mas algumas aromas são realmente mais indicados para determinada temperatura, justamente para exalar um aroma refrescante, no caso dos dias quente, ou algo mais forte nos dias frios.

E como estamos no outono, que tal descobrir os perfumes mais indicados para essa época? Confira a lista a seguir elabora pela youtuber especializada em perfumes, Dani Cardoso.

Instance Harmonia

Está é uma fragrância recente, lançada esse ano. Versátil, serve tanto para o uso diário, com uma roupa social, por exemplo, quanto para jantares românticos ou passeios no shopping. Segundo Dani, o mais indicado para dias frios, onde a pele não transpira muito, são fragrâncias que ‘explodem’ no are não são enjoativas.

A nota de topo é Bergamota, a nota de coração é Jasmim a nota de fundo é Almíscar.

Floratta Simple Love

Essa também é uma fragrância recente, lançada em 2021 e composta por flores brancas aveludadas, sendo ideal para os dias frios, por não ser enjoativa. É uma fragrância que serve de aconchego, por isso a especialista aconselha inclusive a ser utilizada em casa, em dias de folga.

As notas de topo são Pêssego, Frutas Vermelhas, Bergamota, Mandarina e Toranja, as notas de coração são Lírio-do-Vale, Magnólia, Rosa e Tuberosa e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli/Oriza, Ládano, Âmbar, Amêndoa e Baunilha.

Guess

Essa é uma fragrância versátil, porém mais casual, perfeita para o dia-a-dia no escritório.

As notas de topo são Mandarina, Lichia e Morango, as notas de coração são Folha de Violeta, Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar e Vetiver.

