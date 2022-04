Perfumes nacionais PERFEITOS para você usar no trabalho Imagem: Pexels

Na hora de sair de casa para trabalhar, além de pensar no que vestir, unindo conforto e charme, também é necessário pensar em acessórios, maquiagem, cabelo e claro, perfume, pois não são todas as fragrâncias que combinam com ambientes fechados.

Além disso, como esse perfume você utilizará praticamente todos os dias, escolher uma que caiba no seu orçamento seria perfeito, não é mesmo? Pensando nisso, a youtuber Lidia Paina preparou uma lista com perfumes nacionais ideais para serem utilizados no trabalho. Confira.

Sogno Mediterraneo (Mahogany)

Essa é uma das fragrâncias mais novas da marca, lançada em 2022 e ideal para ser utilizado no trabalho em virtude do frescor, lembrando até mesmo o perfume importado Light Blue, porém com um pouco mais de suavidade e flores. A especialista diz que, ao utilizar esse perfume, é preciso prestar atenção para nao exagerar nas borrifadas. É uma fragrância ideal para dias quentes.

As notas de topo são Bergamota, Toranja, Petitgrain e Limão Siciliano. As notas de coração são Néroli, Peônia, Íris, Jasmim e Mimosa e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar, Cristais Rosa, Sândalo e Benjoim.

Ana Furtado (Jequiti)

É uma fragrância indicada para o trabalho pois possui um aroma sofisticado, lembrando Miss Dior. Esse não é um perfume que fixa por muito tempo, por isso é necessário levá-lo na bolsa para uma reaplicação.

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Rosa, Jasmim Sambac e Frésia e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Vetiver e Baunilha.

Kriska Jeans (Natura)

Este é um perfume mais clássico, lançado em 2005. Possui um aroma super refrescante, sendo ideal para dias quentes. Segundo Lidia, possui um aroma de “roupa limpa”.

As notas de topo são Limão, Bergamota, Toranja, Notas Verdes e Laranja as notas de coração são Flor de Íris, Angélica, Gengibre, Rosa, Jasmim e Lírio-do-Vale as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Cedro e Âmbar

La Victorie (Eudora)

É um perfume chamado de ‘segunda pele’, por ser mais intimista e não chamar tanta atenção. Logo, se torna uma fragrância ideal para o trabalho.

A nota de topo é Bergamota. A nota de coração é Peônia e a nota de fundo é Baunilha.