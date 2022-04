Entre as milhares fragrâncias de perfumes, existem aquelas que são mais suaves e aquelas que foram feitas para chamar a atenção. Se você é do tipo de pessoa que gosta de receber elogios, os seus perfumes preferidos são os do segundo grupo. Porém, não é sempre que você vai conseguir encontrar a fragrância ideal e ainda por um preço em conta.

Pensando nisso, o tiktoker de moda e lifestyle, Luiz Cossolin, separou 3 perfumes masculinos nacionais que são campeões de elogios e com um ótimo preço. Veja quais são eles a seguir:

Club 6 Voyage

É um perfume Aromático Especiado que vai deixar um ótimo rastro adocicado por onde passar! Suas notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota. Já as notas de coração são Rum, Café colombiano, Canela do Ceilão, Carvalho, Artemísia e Alecrim e para finalizar, as notas de fundo são Caramelo, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Egeo Bomb Black

O nome não é em vão: Egeo Bomb Black é uma verdadeira explosão de aromas, se destacando entre eles o caramelo. É considerado um perfume Couro Masculino e é composto no topo por Bergamota, Artemísia, Limão, Maçã, Hortelã e Folhas Verdes. O coração fica por conta das notas de Couro, Cedro, Musgo, Lírio-do-Vale e Immortelle e as notas de fundo são Caramelo, Açúcar, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Baunilha, Tiramisu e Sândalo. A fragrância fixa e projeta por muito tempo.

Homem Essence

A lista fecha com a clássica linha Homem, com destaque para o aroma Essence. É uma fragrância versátil, que mistura o amadeirado com um frescor ideal para os dias quentes. As notas de topo são Gengibre, Toranja, Limão e Bergamota. As notas de coração são Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro e as notas de fundo são Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli/Oriza.

