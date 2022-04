Perfumes considerados femininos que os homens também podem utilizar!

Os perfumes são separados em três categorias de gêneros: masculinos, femininos e compartilháveis. Isso indica que, cada fragrância é indicada para um público diferente e as chamadas compartilháveis servem tanto para os homens quanto para as mulheres.

Mas isso não pode ser levado como regra pois, dependendo das notas presentes na fragrância, ela se dá muito bem na pele do público para qual não foi pensada, fazendo com que muitos homens utilizem aromas femininos, e vice-versa.

Pensando nisso, a seguir você confere uma lista com os ‘perfumes delas que eles podem usar”, de acordo com a youtuber Lucineia Rocha.

Kaiak Aero (Natura)

Essa não é uma fragrância compartilhável, porém a empresa fez uma fragrância feminina e uma masculina com o mesmo nome, mudando algumas notas e mantendo outras, como o Almíscar, encontrado em ambas versões. É uma fragrância floral aquática suave, com alto poder de fixação e com uma projeção moderada.

As notas de topo são Pera, Sal e Pimenta Rosa. As notas de coração são Frésia, Peônia, Notas Florais, Jasmim, Lavanda, Lírio-do-Vale, Sálvia e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar, Nagarmota ou Óleo de Cipriol, Cashmeran, Vetiver do Haiti e Patchouli/Oriza.

Botica 214 Musk & Cedro (O Boticário)

É um perfume Floral Almiscarado considerado feminino, mas o toque de couro e notas amadeiradas transforma a fragrância em compartilhável. É considerado um perfume mais sério e refrescante, ideal para o dia-a-dia e trabalho.

As notas de topo são Cardamomo, Pimenta Preta e Bergamota Siciliana. As notas de coração são Essência de Cedro, Canela e Pimenta e as notas de fundo são Couro, Notas Amadeiradas e Belambra.

Ekos Estoraque (Natura)

Esta é uma fragrância totalmente coringa, lançada em 2021. Serve para qualquer ocasião e qualquer idade. A sua classificação diz que este é um perfume compartilhável, porém, por ser um Floral Amadeirado Almiscarado, muitos homens acham que é um perfume feminino. é um perfume fresco e confortável.

As notas de topo são Notas Verdes, Lavanda, Limão, Bergamota, Anis e Mandarina. As notas de coração são Gerânio, Estoraque, Lírio-do-Vale, Rosa e Violeta e as notas de fundo são Cedro, Almíscar, Sândalo, Âmbar, Benjoim e Cumarina.

