Fixação ‘eterna’: esses são os perfumes QUE MAIS DURAM NA PELE!

Seja por uma questão de economia ou de praticidade, na hora de procurar um perfume, muitas pessoas buscam aqueles que ficam por mais tempo na pele. Claro, fixação não é sinônimo de qualidade, mas pelo menos garante que você vai ficar cheirosa ou cheiroso por muitas horas.

Se você é desse grupo de pessoas, que quanto mais tempo exalando um perfume, melhor, a lista a seguir é feita especialmente pra você. Confira 4 perfumes que, de acordo com o especialista, Junior Barreiros, duram mais de 10 horas na pele.

Femininos

Euphoria Sensuale (In the Box) e Zatz (Thera Cosméticos)

Ambas são fragrâncias nacionais e 100% originais, com um aroma único, não tendo como inspiração fragrâncias importadas. Zatz possui notas de caramelo e sândalo junto com notas florais que, misturadas, exalam um aroma doce e agradável. Já Euphoria Sensuale é mais floral, com um patchouli bem chamativo em sua base.

Masculinos

Dior Homme Parfum (Dior) e 1 Million Parfum (Paco Rabanne)

Se você não tomar banho, o perfume masculino Dior Homme chega, tranquilamente, em incríveis 15 horas de fixação! Possui notas de, couro e íris e é cercado de madeiras e especiaria, deixando a fragrância muito masculina e chamativa, principalmente pelo couro, o que faz com que esse perfume seja ‘difícil’ de ser utilizado. Por isso, seu uso deve ser noturno e em dias de inverno.

1 Million Parfum é uma fragrância clássica e muito utilizada pelos homens, porém algumas mulheres também optam por usá-lo, em virtude do seus acordes florais brancos, que deixam o perfume com um aroma suavemente chamativo. É o famoso perfume ‘bomba’, ideal para baladas, pois deixa um rastro perfumado, ideal para quem gosta de chamar atenção.