3 perfumes nacionais MELHORES e mais BARATOS que importados existem? Sim! Confira a lista com essas fragrâncias MASCULINAS

Ao procura por um perfume bom, é normal pensar que as melhores fragrâncias são as importadas, não é mesmo? Mas talvez isso não seja 100% verdadeiro. Claro, perfumes de outros países possuem seu glamour e as fragrâncias clássicas, sem dúvidas, estão entre as melhores, mas você sabia que é possível encontrar perfumes brasileiros bons, baratos e até mesmo melhor do que alguns importados? Pois é exatamente isso que você confere a seguir. Veja a lista elaborada pelo canal do Youtube, Machomoda, com esse tipo de fragrância.

The Blend Cardamom (O Boticário)

Foi um dos perfumes nacionais mais comentados e elogiados do ano de 2021. A especiaria que dá nome ao perfume é o cardamomo, algo que se assemelha ao gengibre, deixando a fragrância única. Possui uma longa fixação e uma boa duração.

As notas de topo são Cardamomo, Pimenta Preta, Bergamota e Gengibre. As notas de coração são Folha de Violeta, Pimenta jamaicana, Pimenta-de-Macaco, Pimenta Bengala, Ládano, Sálvia e Curry e as notas de fundo são Cedro, Patchouli ou Oriza, Madeira de Âmbar e Musgo.

Travis (Pocket Parfum)

É um perfume recente, lançado no final do ano de 2021. A mistura de Bergamota e Baunilha deixa o perfume muito interessante. Seu aroma sofisticado lembra os perfumes importados. Perfeito para eventos noturnos ou climas frios.

As notas de saída são Bergamota, Pera e Heliotrope. Notas de corpo são Benjoin, Sândalo e Baunilha. e notas de fundo são Musk, Fava Tonka e Incenso.

Homem Tato (Natura)

Natura Homem Tato pode ser comparado ao importado Bvlgari Man in Black de tão poderoso e intenso que é. Também é um perfume de 2021 possui uma fixação excelente. O couro e as madeiras deixam a fragrância bem masculina.

As notas de topo são Pimenta Preta, Cardamomo, Açafrão e Pataqueir. As notas de coração são Íris, Sândalo, Cashmeran e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Couro, Cumarina, Âmbar e Almíscar.

LEIA MAIS:

Os 5 melhores perfumes masculinos da atualidade

Perfumes nacionais que lembram os importados MAIS FAMOSOS

4 perfumes nacionais com cheiro de rica