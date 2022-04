4 perfumes nacionais com cheiro de rica Imagem: Pexels

A perfumaria nacional possui uma imensidade de ótimas fragrâncias. Algumas são muito exclusivas, com nenhum outro aroma parecido, outras podem lembrar, e muito, outros aromas importados.

Mas o fato é que, entre as diversas opções, você pode encontrar aquelas fragrâncias que fogem do convencional e são verdadeiros perfumes sofisticados e elegantes.

Pensando nesse tipo de perfume, a youtuber especializada na área, Letícia Maci, preparou uma lista com 5 fragrâncias nacionais com cheiro de rica. Veja a quais são a seguir.

Elysée (O Boticário)

Eluysée é perfume é um chipre floral com um frasco super luxuoso. Extremamente sofisticado, o perfume possui um ar de mulher mais séria.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Mandarina, Frésia, Framboesa, Canela, Maçã e Sorvete. As notas de coração são Rosa, Notas Florais, Peônia e Ylang Ylang e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli ou Oriza, Sândalo Australiano, Âmbar, Cedro do Texas, Íris, Fava Tonka, Benjoim e Baunilha.

Luna Radiante (Natura)

Também é um perfume chipre, mas foge completamente da proposta da primeira fragrância da lista. Enquanto o Elysée possui um aroma atalcado, Luna é bem luminoso, como o seu próprio nome e frasco mostram. Ele possui um toque mais adocicado, se tornando mais jovem e versátil.

As notas de topo são Laranja Amarga, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são Paramela, Jasmim Sambac e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Priprioca e Musgo.

My Lily (O Boticário)

Esse perfume é para aquelas pessoas que desejam manter a jovialidade, mas de uma forma mais fresca. É ideal para os dias quentes, pois é refrescante e brilhoso.

As notas de topo são Folha de Violeta, Bergamota, Damasco e Mandarina. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Magnólia, Narciso e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Cashmeran, Cedro e Sândalo.

Metrópole (Phebo)

Mesmo sendo um perfume amadeirado, Metrópole une une o musk com os aromas amadeirado para se tornar uma fragrância bem confortável de se usar. Além disso, é uma fragrância compartilhável, o que o torna suave em todos os aspectos. Resumindo: é um perfume único moderno, leve e marcante.

As notas de topo são Damasco, Figo e Bergamota. As notas de coração são Sândalo, Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Cedro, Âmbar e Almíscar.

