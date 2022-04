5 perfumes femininos importados mais vendidos no Brasil Imagem: Pexels

Você é aquela pessoa que sempre utilizou perfumes nacionais, mas está afim de experimentar algo novo? Para você começar do jeito certo, existem algumas fragrâncias importadas que são verdadeiros clássicos da perfumaria, que compõem a lista dos aromas mais vendidos no Brasil.

Ficou curiosa para saber quais são elas e descobrir qual você vai adquirir? Então veja a lista a seguir elaborada pela youtuber especializada em perfumes, Letícia Maci. Atenção: a especialista informa que não existe uma lista oficial e que a pesquisa foi elaborada pelos perfumes mais vendidos nas lojas onlines.

5. 212 VIP Rosé (Carolina Herrera)

Não é um perfume tão antigo, foi lançado em 2014 em uma época em que a cor rosé era tendência. O aroma tem como objetivo trazer o glamour, sensualidade e diversão das festas exclusivas da cidade de Nova York. Curiosidade: o rosto de lançamento dessa fragrância foi nada mais, nada menos que a modelo Gisele Bündchen.

As notas de topo são Champanhe e Notas Frutadas, a nota de coração é Flor de Pêssego e as notas de fundo são Almíscar Branco, Notas Amadeiradas e Âmbar.

4. Miss Dior (Chanel)

Segundo a especialista, a frase que inspirou o perfume foi “faça-me um perfume que cheire como o amor”. A frase foi dita por Christian Dior, perfumista e estilista responsável pela primeira versão desta fragrância. A versão relançada em 2017 é uma das mais vendidas do mundo. É um perfume com uma sensualidade bem direta,

As notas de topo são Pimenta Rosa, Laranja Sanguínea, Laranja Doce, Mandarina, Bergamota da Calábria e Limão, as notas de coração são Rosa de Grasse, Rosa Damascena e Folha de Jasmim e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza e Jacarandá.

3. Dior J’Adore (Chanel)

Este é outro perfume da mesma marca, porém um pouco mais antigo, lançado em 1999. Um clássico da marca super luxuoso. Este perfume ganhou a premiação FiFi Award Best National Advertising Campaign de 2007, considerada o ‘Oscar dos perfumes’.

As notas de topo são Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota, as notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Amora e Cedro.

2. Good Girl (Carolina Herrera)

Essa fragrância é considerada única, não apenas pela sua fragrância, mas também pela sua embalagem, que imita um salto. “Com os sapatos certos, uma mulher pode conquistar o mundo”, foi a frase que inspirou a estilista a criar esta fragrância. É um perfume de 2016 que combina mais com ocasiões especiais.

As notas de topo são Amêndoa, Café, Bergamota e Limão, as notas de coração são Tuberosa, Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Raíz de Orris ou Lírio Florentino e Rosa Búlgara e as notas de fundo são Fava Tonka, Cacau, Baunilha, Pralinê, Sândalo, Almíscar, Madeira de Cashmere, Âmbar, Canela, Patchouli ou Oriza e Cedro.

1. La Vie Est Belle (Lancôme)

É um perfume lançado em 2012 que tem como conceito o otimismo, e mostrar o lado positivo das coisas, como seu próprio nome diz.

As notas de topo são Groselha Preta e Pera, as notas de coração são Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Patchouli ou Oriza e Fava Tonka.

LEIA MAIS:

⋅ 6 perfumes importados BONS e BARATOS para você começar a sua coleção

⋅ Perfumes masculinos BARATOS e que fixam O DIA INTEIRO

⋅ 3 perfumes femininos com aromas raros!