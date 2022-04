3 perfumes femininos com aromas raros!

Se você gosta de sentir exclusiva, tanto nas roupas como no cheiro, provavelmente achar um perfume único seja uma tarefa um pouco difícil. As fragrâncias clássicas e importadas fazem muito sucesso, assim como as maiores marcas nacionais, então sentir cheiros comuns é totalmente compreensível.

Mas se você está aqui, é porque você quer saber qual perfume você pode escolher como a sua assinatura e que será difícil estar no mesmo ambiente com alguém exalando o mesmo aroma que você, não é mesmo? Por isso, veja a lista a seguir, com 3 perfumes femininos com aromas diferentes e raros. A lista foi elaborada pela youtuber de perfumes, Dani Cardoso.

Flor de Cerejeira (TB Cosméticos)

A fragrância tem uma sensação de frescor com um fundo de própolis, porém não muito doce. A youtuber diz que é como se fosse a junção de um perfume aquático com um floral, inspirado no Flor de Cerejeira, da L’occitane.

As notas dessa fragrância são cereja, frésia, cassis, lírio-do-vale, flor de cereja, pau - brasil e âmbar almíscar.

Passion D’iris (In The Box)

A fragrância possui a exclusividade do iris, sendo quase impossível de você encontrar com alguém exalando o aroma. A inspiração para esse perfume foi o Infusion D’iris, da Prada, o que transforma o aroma em algo muito moderno.

As notas desse perfume são íris, tangerina italiana, néroli tunisiano, cedro e benjoin.

Belle Femme (In The Box)

Essa fragrância possui um floral com um aroma de musk que se sobressai, algo incomum na perfumaria. Sua Inspiração olfativa é o Narciso Rodriguez For Her e o perfume é perfeito tanto para ocasiões casuais como para eventos mais chiques.

As notas de cabeça são rosa e polpa de pêssego, no coração as notas de almiscar e âmbar e no fundo com sândalo e patchouli.