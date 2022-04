6 perfumes importados BONS e BARATOS para você começar a sua coleção

Você é um amante de perfumes importados, porém possui poucas fragrâncias do tipo na sua coleção? Talvez uma boa ideia fosse começar do básico, escolhendo aromas importados bons e baratos ao invés de perfumes clássicos e caros, já que a ideia é começar, não é mesmo?

Confira as dicas do youtuber especializado em perfumes, Junior Barreiros, com 3 perfumes masculinos e 3 perfumes femininos de qualidade e baratos.

Diário

Cool Water (Davidoff) - Masculino

Este é um perfume antigo, um verdadeiro clássico atemporal. O perfume aromático aquático foi lançado em 1988 e possui um aroma muito sedutor e imponente, mas que também é perfeito para ser usado diariamente, em qualquer estação do ano.

As notas de topo são Água do Mar, Lavanda, Hortelã, Notas Verdes, Alecrim, Calone e Coentro, as notas de coração são Sândalo, Néroli, Gerânio e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Tabaco, Musgo de Carvalho, Cedro e Âmbar.

Cheap & Chic I Love Love (Moschino) - Feminino

Com uma embalagem bem diferente, o especialista diz que essa é a ‘versão barata’ do Light Blue da marca Dolce & Gabbana. É um perfume floral amadeirado almiscarado feminino visto como um compartilhado, pois também combina muito bem com os homens.

As notas de topo são Toranja, Laranja, Limão e Groselha Vermelha, as notas de coração são Cana de açúcar, Tifa, Lírio-do-Vale, Rosa Chá e Canela e as notas de fundo são Almíscar, Cedro e Notas Amadeiradas.

Sensual

Individuel (Montblanc) - Masculino

O perfume é um âmbar amadeirado e está sendo descontinuado pela marca, então é hora de você garantir um perfume masculino bom e barato para a sua coleção. Fixa bem e tem projeção moderada.

As notas de topo são Lavanda, Canela, Abacaxi, Bagas de Zimbro ou Junípero, Hortelã, Bergamota, Alecrim, Cardamomo e Coentro, as notas de coração são Flor de Laranjeira, Violeta, Gerânio e Jasmim e as notas de fundo são Framboesa, Baunilha, Sândalo, Chocolate amargo, Almíscar, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Vetiver e Musgo de Carvalho.

Individuelle Femme (Montblanc) - Feminino

Para combinar com o aroma sensual masculino e importado ideal para começar a sua coleção, que tal adquirir também a versão feminina? A fragrância é um âmbar floral e parece que foi criada para render elogios.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Groselha Vermelha e Folha de Louro, as notas de coração são Rosa e Lótus e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Baunilha, Âmbar e Almíscar

Balada

Animale Animale for Men (Animale) Masculino

Talvez seja o perfume mais caro dos citados anteriormente, e mesmo assim está entre os mais baratos quando se fala em importados. É um perfume que deixa um aroma perfumado por onde passa, um verdadeiro clássico ‘baladeiro’.

As notas de topo são Abacaxi, Lima, Limão, Gálbano e Lavanda.As notas de coração são Muguet, Cacau e Noz-Moscada e as de fundo são Cedro, Sândalo e Patchouli.

Pink Sugar (Aquolina) - Feminino

É um perfume floral frutado gourmet com um aroma bem doce, ideal se você gosta de aromas que chamam atenção.

As notas de topo são Framboesa, Laranja, Folha de Figo e Bergamota, as notas de coração são Algodão-doce, Alcaçuz, Bagas Vermelhas, Morango e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Caramelo, Baunilha, Almíscar, Fava Tonka e Sândalo.

