Perfumes nacionais que lembram os importados MAIS FAMOSOS

Você está procurando um perfume chique, com uma aroma super poderoso e atraente, mas não está afim de gastar muito? Que tal escolher uma fragrância ‘importada’? A ideia de importada fica só no nome mesmo, pois você pode optar por um aroma nacional, gastando menos, mas que lembre os melhores perfumes de outros países.

Confira a seguir a lista elaborada pelo youtuber Junior Barreiros com 6 perfumes nacionais, entre masculinos, femininos e compartilháveis, que lembram os importados mais famosos.

Masculinos

Essencial Mirra (Natura) / Tobbaco Oud (Tom Ford)

O que faz a fragrância Essencial Mirra se aproximar do aroma de Tobbaco Oud é a nota de tabaco muito presente em ambos, que inclusive dá o nome ao segundo perfume. Ambos são perfumes diferenciados e exóticos, com um aroma que não é para todos os públicos.

As notas de topo são Elemi, Pimenta Preta, Cardamomo, Coentro Verde, Bergamota e Limão. As notas de coração são Trigo, Ameixa, Cenoura e Davana e as notas de fundo são Mirra, Âmbar, Tabaco, Baunilha, Tolú Bálsamo, Fava Tonka, Cashmeran, Ládano, Patchouli/Oriza e Bálsamo do Peru.

Luar (Pocket Parfum) / Bleu (Chanel)

A própria fragrância diz que a inspiração para Luar foi o perfume . É um perfume amadeirado aromático ideal para ocasiões sofisticadas. Sua duração na pele é longa e sua intensidade é média.

As notas de topo são Limão Siciliano, Toranja, Pimenta Rosa, Bergamota, Coentro, Hortelã e Aldeidos. Notas de coração são Melão, Jasmim, Gengibre, Noz-moscada e as notas de fundo são Ládano, Patchouli, Sândalo, Cedro, Âmbar, Incenso e Madeira de Âmbar.

Mead (Nuancielo) / XJ 1861 Naxos (Xerjoff)

Essa é outra fragrância com um ótimo poder de fixação e projeção. É um perfume doce, porém não tão enjoativo. Não é tão versátil, por isso é ideal para encontros românticos e baladas. O nome foi inspirado na bebida conhecida no Brasil como hidromel. A inspiração para o perfume é um importado raríssimo e caríssimo.

As notas de topo são Lavanda, Bergamota e Limão Siciliano. As notas de coração são Mel, Canela, Jasmim Sambac e Cashmeran e as notas de fundo são Folha de Tabaco, Fava Tonka e Baunilha.

Femininos

Sacratu 66 (Sacratu) / CH (Carolina Herrera)

O perfume traz notas florais, com uma secagem mais adocicada envolta de uma nota de couro bem aveludada, assim como o famosíssimo CH, de Carolina Herrera.

No topo possui notas de Mandarina, Limão Siciliano e Bergamota. No corpo possui notas de Cedro Jasmim, Rosa, Íris e Patchouli e no fundo Musk, Ambergris e Baunilha.

Elion (Thera Cosméticos) / Woman (Ralph Lauren) e L’Interdit (Givenchy)

Você gosta de usar um perfume chamativo e que deixa rastro por onde passa? A fragrância Elion é a melhor escolha. Ela combina em um perfume nacional o que os importados Woman e L’Interdit possuem de melhor. o perfume contém o popular ‘cheiro de rica’.

Notas de topo: Pera, Flor de Laranjeira e Amora. Notas de corpo: Jasmim, Tuberosa e Rosa Absoluta e Notas de fundo: Sândalo, Âmbar e Musk.

Compartilhável

Botica 214 Black Vanilla (Boticário) / Tobbaco Vanille (Tom Ford)

O perfume é descrito como feminino, porém ele pode ser utilizado normalmente pelos homens. Seu aroma é uma verdadeira bomba atômica, com alto poder de fixação e projeção. A fragrância foi lançada exclusivamente na Boticário Lab, em Curitiba.