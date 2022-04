Os 5 melhores perfumes masculinos da atualidade

Os perfumes nacionais não ficam nem um pouco atrás das clássicas fragrâncias importadas. Mesmo assim, na hora de escolher um novo aroma, seja para você mesmo ou para dar de presente, é preciso ficar atento aos detalhes, pois cada pessoa possui gostos diferentes.

Pensando nisso, os youtubers Edson Castro, do Manual do Homem Moderno, e Luis Jordão, especialista em perfumes, montaram uma lista com os 5 melhores perfumes masculinos nacionais de 2022. O melhor de tudo: eles são bons e baratos. Confira a seguir:

5. Homem Tato (Natura)

Essa é uma das linhas favoritas entre homens. Lançado no ano de 2021, Homem Tato possui um aroma semelhante ao importado Bvlgari Man In Black, só que com um preço bem mais inferior. A fragrância é ideal para ser utilizada na balada, além de encontros. Possui um alto poder e fixação e de projeção.

As notas de topo são Pimenta Preta, Cardamomo, Açafrão e Pataqueira, as notas de coração são Íris, Sândalo, Cashmeran e Patchouli/Oriza e as notas de fundo são Couro, Cumarina, Âmbar e Almíscar.

4. Club 6 Voyage (Eudora)

Lançado em 2020, é um dos perfumes de melhor custo-benefício da lista. Possui um aroma de café que se sobressai, então se você não gosta muito desse tipo de fragrância, talvez não seja a melhor escolha. Porém, é um perfume adocicado e jovem, ideal para ambientes como a universidade e por que não balada? Segundo Luis Jordão, é um verdadeiro achado da perfumaria nacional.

As notas de topo são Pimenta Preta, Mandarina, Noz-moscada e Bergamota, as notas de coração são Café colombiano, Rum, Canela do Ceilão, Carvalho, Artemísia e Alecrim e as notas de fundo são Caramelo, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Cedro e Sândalo.

3. Maxximus IX (In The Box)

Lançado neste ano, Maxximus IX é é outro achado da perfumaria brasileira. Também está entre as fragrâncias mais baratas. É um perfume compartilhável, ou seja, não é voltado para um gênero específico. Possui um aroma fresco, com alto poder de fixação, incomum neste tipo de fragrância. Ideais para os dias quentes.

As notas de topo são Hortelã, Lavanda, Artemísia e Tangerina, as notas de coração são Patchouli ou Oriza, Cipreste, Caramelo, Fava Tonka, Cacau e Gerânio e as notas de fundo são Vetiver, Cedro, Sândalo, Madeira de Âmbar e Almíscar.

2. Bourbon e Fava Tonka (Mahogany)

Este é um perfume recente, também lançado em 2021. A fragrância leva as notas preferidas entre os homens: tabaco, especiarias e madeiras. É um aroma ideal para o uso noturno, como encontros românticos.

As notas de topo são Coentro, Bergamota e Limão, as notas de coração são Baunilha, Whisky Bourbon, Tabaco e Helicônia e as notas de fundo são Fava Tonka e Cedro.

1. Egeo Bomb Black (O Boticário)

Como o próprio nome sugere, esse é o perfume mais ‘bombástico’ da lista. Também é o mais antigo, lançado em 2019. É uma fragrância jovem, perfeita para ser utilizada à noite.

As notas de topo são Bergamota, Limão, Artemísia, Maçã, Hortelã e Folhas Verdes, as notas de coração são Couro, Cedro, Musgo, Lírio-do-Vale e Immortelle e as notas de fundo são Caramelo, Açúcar, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Baunilha, Tiramisu e Sândalo.

