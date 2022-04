5 perfumes femininos importados que são MUITO ELOGIADOS

Uma das características principais dos perfumes importados é o glamour e o ‘poder’ que eles trazem. Ao utilizar essas fragrâncias, um sentimento de charme e elegância é bem comum, ainda mais se você ganhar um elogio por causa do aroma.

Pensando nisso, a youtuber Letícia Maci preparou uma lista pessoal, baseada em sua própria experiência e também com pesquisas em sites de vendas, com os 5 perfumes femininos importados mais elogiados. Confira a lista:

5. My Away (Giorgio Armani)

A fragrância floral chegou no Brasil em 2021 e veio com a promessa de ser um perfume moderno. Possui um aroma versátil, sendo possível utilizá-lo em diversas situações e climas.

As notas de topo são Flor de Laranjeira e Bergamota, as notas de coração são Tuberosa e Jasmim Indiano e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Almíscar Branco e Cedro da Virgínia.

4. Good Girl (Carolina Herrera)

Esse é um perfume clássico, estando presentes em diversas listas sobre os melhores perfumes, perfumes mais vendidos, etc. Diferente da fragrância anterior, que é mais suave, Good Girl apresenta um aroma âmbar floral sensual e marcante, ideal para baladas e encontros. Pelo seu alto nível de projeção, é melhor maneirar nas borrifadas.

As notas de topo são Amêndoa, Café, Bergamota e Limão, as notas de coração são Tuberosa, Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Raíz de Orris ou Lírio Florentino e Rosa Búlgara e as notas de fundo são Fava Tonka, Cacau, Baunilha, Pralinê, Sândalo, Almíscar, Madeira de Cashmere, Âmbar, Canela, Patchouli/Oriza e Cedro.

3. Libre (Yves Saint Laurent)

Libre é um perfume Âmbar Fougére, algo incomum na perfumaria feminina, pois apresenta lavanda, nota típica de perfumes masculinos. Porém, as flores brancas presente trazem feminilidade e poder à fragrância. Justamente pela nota de lavanda, pode ser compartilhável.

As notas de topo são Lavanda, Mandarina, Groselha Preta e Petitgrain, as notas de coração são Lavanda, Flor de Laranjeira e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Almíscar, Cedro e Âmbar Cinzento.

2. Idôle (Lancôme)

Esta é também é fragrância que já apareceu aqui no Metro em diversas outras listas. É um perfume bem jovial e alegre, se tornando o perfume mais delicado entre os citados. Possui um aroma floral e luminoso, onde a rosa se sobressai. Pode ser utilizado durante o dia, inclusive como perfume-assinatura.

As notas de topo são Pera e Bergamota, as notas de coração são Rosa Turca, Rosa Centifolia e Jasmim Indiano e as notas de fundo são Almíscar Branco e Baunilha.

1. La Vie Est Belle (Lancôme)

Outro perfume da mesma marca, porém essa fragrância é mais antiga e ‘mais adulta’. É um perfume marcante e adocicado, que renderá elogios. É a fragrância mais chamativa da lista em virtude da nota de Patchouli bem evidente.

As notas de topo são Groselha Preta e Pera, as notas de coração são Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Patchouli/Oriza e Fava Tonka.

