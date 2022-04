Perfumes nacionais masculinos que são muito utilizados pelas mulheres

No mundo dos perfumes, as fragrâncias são divididas entre masculinas, femininas e compartilháveis, porém isso não é uma regra. Claro, dependendo das notas, algumas combinações funcionam e combinam ‘melhor’ em determinadas pessoas, porém isso não impede que outros gêneros utilizem.

Você já viu aqui no site do Metro os perfumes considerados femininos que os homens também podem utilizar, mas agora é hora de ver ao contrário, com os aromas masculinos utilizados pelas mulheres. A lista foi retirada do canal do Youtube Cheiros e Dicas de Lucineia Rocha. Confira:

Feelin’ Impulse e Feelin’ Sexy for Him

Feelin’ Impulse possui notas de saída bem frutadas, fato é que muitos homens não gostam do aroma desse perfume e faz com que faz com que seja praticamente uma fragrância compartilhável. Ele agrada principalmente as mulheres que não gostam de aromas muito doces.

As notas de topo são Figo, Folhas de Violeta e Toranja, as notas de coração são Pimenta Branca, Patchouli ou Oriza e Bergamota da Calábria e as notas de fundo são Incenso, Fava Tonka, Couro, Açafrão e Almíscar.

Já a fragrância Feelin’ Sexy possui um aroma mais amadeirado, com saídas adocicadas, inclusive de algodão-doce, raramente utilizado em perfumes masculinos. Ambos os perfumes também podem ser encontrados em versões femininas.

As notas de topo são Pimenta Preta, Açaí e Bergamota, as notas de coração são Folha de Tabaco, Maçã Verde e Bambú e as notas de fundo são Algodão-doce, Almíscar, Patchouli da Indonésia, Madeira de Cashmere e Couro.

Club 6 Voyage

Esse perfume já apareceu em outras listas, inclusive entre as melhores fragrâncias nacionais masculinas da atualidade. O que torna seu aroma compartilhável, mesmo não sendo comercializado dessa forma, são as amadeiradas escolhidas para a composição, consideradas mais doces.

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota, as notas de coração são Rum, Café colombiano, Canela do Ceilão, Carvalho, Artemísia e Alecrim e as notas de fundo são Caramelo, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Beijo de Humor

Esse perfume também pode ser encontrado na versão masculina e feminina, porém, ambas podem ser facilmente compartilháveis.

As notas de topo são Abacaxi, Canela, Maçã, Noz-moscada, Lavanda, Mandarina e Priprioca, as notas de coração são Ameixa, Gerânio e Jasmim e as notas de fundo são Sândalo, Cashmeran, Patchouli/Oriza e Musgo.