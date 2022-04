Os 6 primeiros sinais que podem indicar que você tem doença de Parkinson

A doença de Parkinson, também conhecida como mal de Parkinson, é um distúrbio neurodegenerativo, ou seja, ocorre por causa da degeneração das células em uma região específica do cérebro, afetando os movimentos do corpo das pessoas, principalmente as mais velhas, causando ainda outros sintomas.

Não existe cura para o mal de Parkinson e de acordo com o site Meganotícias (em espanhol), as pessoas reagem diferente quando são afetadas com a condição, onde existe um progresso de deterioração, causando movimentos involuntários e consequentemente impedindo de trabalhar, dirigir, entre outras atividades.

O Alzheimer, outra doença neurodegenerativa, causa problemas de memórias. Já no Parkinson, os sintomas mais comuns são os tremores musculares, porém, eles costumam aparecer, normalmente, quando a doença já está em estado avançado.

Primeiros sintomas

De acordo com o site especializado na doença de Parkinson, Parkinson’s UK (em inglês), existem alguns sintomas antes do início dos tremores. São eles:

1. Insônia e interrupções durante o sono, que são uma das primeiras formas de deterioração observados;

2. Perda de olfato progressivamente;

3. Constipação e incontinência urinária, principalmente durante à noite ou subitamente durante o dia;

4. Alterações na escrita, pois o cérebro começa a ter mudanças estruturais em virtude das células, causando movimentos cada vez menores, consequentemente diminuindo a caligrafia;

5. Depressão, tristeza extrema ou sensação de vazio também são sintomas recorrentes vários meses antes de outros sinais;

6. Fadiga excessiva. Mudanças nos equilíbrios químicos no cérebro podem levar pessoas que tinham um nível de energia alto a um nível de cansaço alto.

ATENÇÃO!

Esse texto tem o objetivo apenas de informar. Caso note algum dos sintomas ou tenha dúvidas, marque uma consulta com um médico especializado.

