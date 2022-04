Rainha quebra o silêncio sobre recuperação da Covid-19: “Cansada e exausta”

A Rainha Elizabeth II, que recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19 em fevereiro deste ano, falou pela primeira vez em público sobre sua recuperação. Durante a inauguração oficial de uma nova unidade hospitalar no Royal London Hospital, a Rainha falou através de videochamada aos trabalhadores da saúde.

“É incrível, não é, o que pode ser feito, quando necessário. Foi muito bom me juntar a vocês, e também ouvir sobre o que aconteceu e como foi alcançado. Muito obrigado a todos vocês”, disse a monarca do Reino Unido.

A enfermeira Charlie Mort, que participou da ligação, disse: “A quantidade de bravura que os pacientes e meus colegas mostraram durante toda a pandemia foi incrível e a quantidade de bondade que nos foi mostrada foi inspiradora. Acho que todos estaremos unidos por causa disso, para todo sempre”.

“Isso (a Covid-19) deixa a pessoa muito cansada e exausta, não é? Essa pandemia horrível. Não é um bom resultado”, a Rainha completou.

A Unidade Queen Elizabeth foi construída nos andares 14 e 15 do hospital em apenas cinco semanas. É composto por 155 leitos, tornando-se um dos maiores espaços de cuidados intensivos do Reino Unido. A unidade desempenhou um papel crucial no apoio ao crescente número de pacientes devido ao surto da crise do COVID-19 no Reino Unido.

O contágio por Covid-19

No dia 20 de fevereiro, Palácio de Buckingham confirmou que a monarca do Reino Unido testou positivo para a Covid-19 e reiterou que ela sentia, até o momento, “sintomas leves de resfriado”. As tarefas leves da Rainha incluem a leitura de documentos de ministros do governo do Reino Unido e de representantes da Commonwealth enviados a ela todos os dias, aprovando e assinando-os quando necessário.

Apenas algumas horas depois do anúncio, a Rainha assinou uma declaração saudando os medalhistas olímpicos do Reino Unido nos Jogos Olímpicos de Inverno 2022.

Na época, uma fonte próxima ao Palácio de Buckingham disse ao The Sun que “existem procedimentos em vigor, mas houve uma onda em Windsor com vários casos entre os funcionários domésticos”.

“O clima no Castelo de Windsor é de cautela e não é motivo de alarme”, disse a correspondente da BBC para a realeza Daniela Relph, que acrescentou que há uma sensação de que será “o mais normal possível para a Rainha”.