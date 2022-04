Banho em excesso faz mal? Isso é o que acontece se você tomar mais de dois banhos por dia

Você é do tipo de pessoa que toma mais de um banho por dia, normalmente à noite ou de manhã, ou é do grupo que entende que apenas uma ducha diária é necessária? Caso for do primeiro tipo, saiba que uma a conta alta no final do mês não vai ser o único problema que você irá enfrentar.

De acordo com o site Megacurioso, um banho por dia é o correto. O principal problema é a saúde da pele e do cabelo, mas até mesmo a saúde reprodutiva tem consequências.

Cabelo

Quem não gosta de tomar um banho, lavar o cabelo e sair com ele de baixo da água com aquele cheiro de limpeza? Porém, lavar os fios muitas vezes causa oleosidade, pois o shampoo causa ressecamento no cabelo e como resposta o couro cabeludo produz mais sebo. Além disso, o excesso de químicos pode irritar o couro cabeludo.

Pele

Você sabia que passar sabão com muita frequência faz mais mal do que bem para a sua pele? O sabão e a água quente removem tudo, inclusivo as bactérias saudáveis e os óleos essenciais da pele humana. Alguns dermatologistas, inclusive, aconselham a tomar banho de 2 a 3 vezes por semana para evitar que a pele resseque e cause coceira.

Saúde reprodutiva

Os órgãos reprodutivos precisam passar por um processo natural de limpeza e o uso de sabonetes e géis perfumados para lavá-las pode afetar os níveis saudáveis de pH, principalmente se você tiver uma vagina. Isso pode causar um desequilíbrio bacteriano, irritação e até mesmo afetar sua saúde reprodutiva. Nesse caso, o mais indicado é utilizar produtos suaves e sem perfume.

