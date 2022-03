Os 6 insetos mais DESTRUIDORES

Odiado por muitos e tolerado por algumas pessoas, os insetos podem trazer diversas sensações, como nojo e medo. Outros são até bonitinhos, mas de qualquer forma, muitos preferem manter distância. Mas uma coisa é certa, quase ninguém acha os insetos intimidadores ou perigosos, o que pode ser um erro, já que, como visto em diversas matérias do Metro, muitos deles podem ser até fatais.

Outros insetos também podem acabar causando outros problemas à sociedade. Quando existe uma falta de equilíbrio entre predadores e presas, por exemplo, diversas espécies podem acabar se transformando em pragas para as plantações e causando prejuízos financeiros.

LEIA TAMBÉM: Cuidado! Esses são outros 5 insetos mais perigosos do mundo

Por esse motivo, é preciso ficar atento à presença deles. Sendo assim, a seguir você confere uma lista com 6 dos insetos-pragas com maior poder de destruição de acordo com o site Mega Curioso.

1. Mosca-lanterna-pintada

De longe, o animal colorido até parece um pouco inofensivo, mas não se deixe enganar. O invasor raro originário da China e da Coreia do Norte tem causado uma série de problemas nos Estados Unidos. Mesmo não tendo conhecimento de como elas chegaram lá, a Mosca-lanterna-pintada (Lycorma delicatula) tem deixado o país em alerta desde 2014.

Elas são inofensivas aos seres humanos e para outros animais, mas tem o poder de devastar plantações de frutas, videiras, plantas ornamentais e madeiras nobres, como carvalho e nogueira. Os estragos estimados já chegam na casa de bilhões de dólares.

2. Percevejo marrom

Essa é uma das principais pragas da agricultura brasileira, responsável principalmente por danos em lavouras de soja. Caso não haja prevenção, pod acabar com até 60% do potencial de produção, resultando em produtos de baixa qualidade.

Essa não é a única espécie de percevejo que ataca plantações de soja, mas é responsável pelos danos mais severos. Em 2010, a praga causou um prejuízo de S$ 37 milhões aos Estados Unidos.

3. Psilídeo

Esse é um inseto responsável por transmitir bactérias causadores do greening, uma das piores doenças da citricultura. Medindo apenas de 2 a 3 centímetros, vivem em plantas da família Rutaceae, como limão e laranjas.

Originária do continente asiático, a espécie foi identificada no Brasil na década 40 e classificada como praga a partir e 2004, em virtude dos danos causados pela transmissão da bactéria greening.

4. Broca cinza-esmeralda

Nativo da Ásia, chegou às Américas na década de 1990 por meio de embalagens de madeira. O inseto pode até ser visto como ‘bonitinho’, mas se tornou uma praga responsável por aniquilar centenas de árvores na região dos Grandes Lagos, nos Estados Unidos.

O inseto é um besouro alongado que pode medir até 1,5 centímetros e leva esse nome pois tem o costume de perfurar freixos para consumir a parte interna da casca.

5. Cupim Formosan

Essa é uma espécie muito conhecida. Cupim Formosan é a espécie mais agressiva do tipo subterrâneo deste inseto. Também de origem chinesa, a praga é altamente destrutiva, principalmente pelo tamanho das suas colônias e pela capacidade de consumir madeira em ritmo acelerado.

Uma única colônia desses cupins pode conter milhões de indivíduos. Caso você detecte a presença dessa praga, tome cuidado pois sua presença pode representar uma ameaça às estruturas.

6. Mariposa-cigana

A mariposa-cigana chegou à América do Norte de forma acidental. Possui diferentes espécies de pragas que ocupam árvores e arbustos. As fêmeas da espécie podem botar centenas de ovos que se tornam lagartas e destroem o local onde estão, desfolhando uma árvore por completo.

Quando isso ocorre, a árvore fica mais suscetível a doença, levando à morte grandes áreas de florestas. Como essa mariposa pode voar por longas distâncias, se espalham rapidamente.

LEIA MAIS:

⋅ Veja os insetos mais perigosos do Brasil

⋅ Com o fim do verão, as baratas irão sumir?

⋅ Como espantar marimbondo de dentro de casa?