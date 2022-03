Veja os insetos mais perigosos do Brasil Imagem: Pixabay

Segundo a Fiocruz, existem mais de oitocentas mil espécies de insetos no mundo, com diversos tamanhos, formatos e cores. Eles podem habitar ambientes tanto aquáticos quanto terrestres, sobreviver há temperaturas baixas e também voar.

Além de todas essas informações que fazem dos insetos seres magníficos, alguns deles podem ser muito perigosos, tanto para os animais quanto para os humanos. Pensando nisso, você confere nesse texto os insetos mais venenosos do Brasil, retirados do site Perito Animal.

Artrópodes

Muitos desses animais venenosos pertencem à família dos artrópodes, possuindo o corpo invertebrado. Entre eles estão moscas, mosquitos, vespas, abelhas, formigas, borboletas, libélulas, joaninhas, cigarras, baratas, cupins, gafanhotos, grilos, traças, besouros e muitos outros.

Existem insetos dessa lista que já são conhecidos, outro nem tanto. Veja a seguir.

Mosquitos

Por mais curioso que seja, os mosquitos são os insetos mais perigosos do Brasil. Mesmo com uma picada ‘simples’, que não causa quase dor ou desconforto, esses insetos são mortais pelas doenças que transmitem. Os mosquitos mais conhecidos são o Aedes aegypti, Anopheles spp. e o Lutzomyia longipalpis.

O Aedes aegypti pode transmitir a dengue, a chikungunya e a febre amarela. O Anopheles spp. transmite a malária e a elefantíase (filariose). No Brasil esse inseto é conhecido como mosquito-prego. Já o Lutzomyia Longipalpis, também conhecido como Mosquito Palha, é o transmissor da leishmaniose visceral canina, transmissível entre os seres humanos, cães e outros animais.

Formiga lava-pés

Solenopsis saevissima, também chamada de formiga de fogo, tem esse nome pois, após sua picada, a vítima sente a sensação de queimadura. O inseto é prejudicial principalmente para o setor agrícola e oferece risco aos animais e seres humanos. Geralmente as formigas lava-pés fazem suas casas em lugares como gramados, jardins, e quintais, além do interior de caixas de fiação elétrica.

Deve se tomar muito cuidado pois o veneno pode causar infecção secundária ,vômitos e choque anafilático, sendo perigoso para quem é alérgico.

Abelha assassina

A abelha africanizada é conhecida por sua agressividade e defesa, podendo perseguir por longos períodos suas vítimas. Quando ameaçadas, fazem um ataque em enxame, podendo levar animais e seres humanos à morte.

Barbeiro

Comum em países da América do Sul, Triatoma infestans é conhecido no Brasil como Barbeiro. Eles habitam casas principalmente de madeira e são perigosos por transmitirem a doença de chagas, doença parasitária que afeta a sistema cardiovascular, podendo levar anos para se manifesta, causando a morte caso não tratada. Assim como as outras espécies de mosquitos, são hematófago (se alimentam de sangue).