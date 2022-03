Com o fim do verão, as baratas irão sumir? Imagem: Pexels

O verão chegou ao fim oficialmente no último domingo, dia 20 de março, e já é possível notar alguns sinais claros da nova estação que teve início: o outono. Massas de ar frio já foram sentidas em algumas regiões do Brasil, agradando algumas pessoas e desagradando outras. Mas uma dúvida que surge é: como ficam os insetos nessa época do ano?

É perceptível que, na temporada de verão e altas temperaturas e de pancadas de chuva, insetos como baratas e mosquitos aparecem em maior quantidade. Isso acontece pois, no caso das baratas e dos pernilongos, o calor acelera o metabolismo desses insetos, fazendo que cheguem na fase adulta em menos tempo, logo, reproduzindo e se proliferando mais rápido.

Mas e agora, com a chegada do outono, esses insetos irão sumir? Na verdade, eles sempre estão por aí, a questão é que, dependendo da época, eles acabam saindo mais e ficando mais à vista, e em outras ficam mais escondidos. As baratas, por exemplo, costumam ficar “mais lentas” no inverno, porém, lugares como armários e outros espaços da casa quentinhos protegem o inseto e ainda possuem alimentos, sendo a condição perfeita para se manterem protegidas.

Ou seja, mesmo elas não estão em atividade constante em outras estações, elas continuam infestando lugares estratégicos, mas por não precisarem de água e comida com tanta frequência, elas desaparecem da vista.

Outro ponto importante de atenção é que, mesmo com as estações pré-estabelecidas, no Brasil é comum que haja variações de temperaturas em diversas regiões, então é só surgir uma nova onda de calor para que as baratas saiam novamente.

Você pode seguir algumas dicas fáceis para eliminar as baratas DE UMA VEZ POR TODAS, com misturas entre bicarbonato de sódio e folhas de louro secas ou manter os alimentos em ambientes fechados e a casa limpa.