Cuidado! Esses são outros 5 insetos mais perigosos do mundo Imagem: Pexels

Você já leu por aqui alguns textos falando sobre insetos perigosos ou venenosos, mas as listas falando sobre essas espécies são extensas. A seguir você confere 5 insetos perigosos de acordo com o site Bombeiros Socorristas.

Triatominae

Um dos membros mais conhecidos dessa família são os barbeiros. Eles se alimentam do sangue de seres vertebrados. O inseto é conhecido popularmente por esse nome pelo hábito da picada ser no rosto das pessoas enquanto elas dormem.

A espécie pode transmitir um parasita chamado trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), 70% das pessoas com Chagas não sabem que estão infectadas. Estima-se que sejam 30 mil novos casos por ano, decorrentes das diversas formas de transmissão e mais de 10 mil mortes a cada ano devido às complicações clínicas da doença.

Formiga-lava-pés

Existem no Brasil cerca de 20 espécies diferentes reconhecidas por esse nome. Também chamada de formiga de fogo, algumas espécies mais agressivas são responsáveis por causar dor intensa com sua picada. A pústula branca causada pelo ardor e picada pode durar por semanas e o veneno pode causar reação alérgica.

Sifonápteros

Na família dos sifonápteros estão presentes e as pulgas e os bichos-de-pé. São parasitas que sugam o sangue dos seres humanos, pássaros, répteis, animais domésticos e selvagens, com as picadas gerando coceira, inchaço na pele, sendo comum principalmente em volta da cintura, joelho e cotovelos, podendo levar à infecção.

Oestridae

Oestridae é uma família das moscas, com larvas como parasitas internos que afetam diversos mamíferos, incluindo os seres humanos. Pode ser encontrado em toda América Central e do Sul. Myiasis, conhecida infestação de parasita faz alterações graves em tecidos da pele.

Formiga-cabo-verde

Elas vivem principalmente em florestas tropicais e na Nicarágua, Paraguai, Venezuela, Brasil, Bolívia e Costa Rica. A picada dessa formiga é descrita como a dor de uma bala.