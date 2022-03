Como espantar marimbondo de dentro de casa?

A presença de marimbondos dentro de casa não é vista como algo bom. O que mais incomoda, nesses insetos, é a forma rápida de construir uma casa, fazendo com que mais de espécie sejam atraídos. Mas o principal problema são as ferroadas, que serão certeiras, caso eles se sintam ameaçados.

Por isso, a seguir você confere dicas muito úteis para afastar os marimbondos de dentro de casa, retiradas do blog Guia Animal. Mas atenção! Tome muito cuidado ao realizar os procedimentos pois, em qualquer sinal de ameaça, você será atacado.

Segurança

Antes de mais nada, para garantir que você não vai ser picado, use roupas apropriadas para fazer a remoção. Coloque roupas grandes e grossas, luvas e óculos de proteção. Outra dica muito útil antes de começar o procedimento é nunca agitar os marimbondos, evitando fazer barulhos, utilizar cheiros fortes ou luminosidade próximo ao ninho. O mais indicado é realizar a tarefa à noite, quando a maioria deles estão recolhidos.

Mais um ponto de atenção: a remoção deve ser realizada por conta própria apenas quando o ninho for pequeno e for em local visível. Caso você tenha dificuldades para realizar qualquer procedimento, chame um profissional especializado em remoção de pragas e insetos. Ele saberá quais equipamentos utilizar e qual método mais indicado.

Métodos de remoção

Armadilha caseira

Para manter as vespas afastadas de casa você pode utilizar uma armadilha feita de garrafa PET de dois litros. Serre a garrafa na altura da tampa e coloque água com açúcar ou suco de frutas. Em seguida, pegue a parte superior que foi removida e coloque ela de forma invertida no recipiente já com o líquido. Pendure a armadilha em um lugar ao ar livre para que o inseto seja atraído e acabem presos na armadilha.

Ninho falso

Os marimbondos são territorialistas, logo não vão gostar de ver outros ninhos por perto e irão se afastar. Mesmo sem comprovação cientifica, o método tem ajudado manter longe os visitantes indesejáveis do lar.

O material pode ser comprado ou feito com papel machê ou pardo. Pendure-o em um local estratégico na área externa da casa, seguro de chuva e vento.

Atraia predadores

As aves são os maiores predadores das vespas, por isso, uma boa ideia é instalar comedouros de pássaros em casa para afastá-las. Caso você more em área rural, sítios, chácaras, etc, atraia outros insetos ou animais predadores como libélulas, centopeias, louva-deus, aranha de jardim, sapos, besouros, lagartos, tartarugas e mariposas.

Receitas caseiras

Outra forma eficaz para afastar marimbondos é através de receitas caseiras. Uma delas é utilizando spray feito com água e detergente e borrifando no ninho das vespas com muito cuidado e bastante calma. Os marimbondos vão acabar morrendo com o sistema respiratório obstruído.