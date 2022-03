Você odeia a solidão? Essas são as 5 raças de cães mais companheiras Imagem: Pexels

Qualquer animal de estimação é uma excelente companhia quando o sentimento de solidão vem à tona. Porém, algumas raças de cães parecem que existem justamente para suprir a falta de alguém.

Ter um amigo de quatro patas pode ser benéfico para o seu estado emocional, além de te ajudar a dormir melhor caso o seu problema seja durante à noite. Outro ponto é que essas raças são menos ativas, logo, se você gosta de passar o dia mais recluso e no seu canto, sem querer sair para dar uma volta, esses cãezinhos não irão ligar.

Conheça as 5 raças de cães que terão prazer em passar um dia inteiro te fazendo companhia.

Bichon Frisé

Essa é uma raça muito brincalhona e energética. São ótimos companheiros e precisam de um certo tempo de atividade física. Mas tome cuidado! Os cães dessa raça podem sofrer de ansiedade caso passem muito tempo sozinhos.

Poodle

O poodle é uma raça bem popular, principalmente por causa das aparições em filmes. São animais extremamente inteligentes e que exigem uma certa estimulação física e mental, além de ser brincalhões e carinhosos, que gostam da companhia da sua família.

Cão de Crista Chinês

A raça foi utilizada, a princípio, para caçar ratos em navios. Logo, cresceram em espaços pequenos e sem necessitar de muitas atividades físicas. É um animal sensível e que se da muito bem com crianças, mas que pode desconfiar de estranhos.

Chihuahua

É uma das menores raças de cão do mundo e que podem viver por muito tempo, mais especificamente de 12 a 20 anos. São animais de muita personalidade, com quem você não vai passar muito tédio. Mas saiba que eles não se dão muito bem com estranhos, se tornando verdadeiras feras.

Spaniel Japonês

A raça spaniel japonês ou Chin japonês já apareceu em diversas outras listas do Metro. Dessa vez eles aqui como os mais companheiros. De origem asiática, eles medem até 27 centímetros e foram criados como uma raça para companhia.

O Spaniel se assemelha a um gato, que preferem lugares altos e gostam de jogar copos da mesa sem motivo aparente. Além disso, são doces, brincalhões e um pouco independentes. Eles são afetuosos com a família, mas mantém uma certa distância e desconfiança de estranhos.

