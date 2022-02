Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 15 a 20 de fevereiro de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 15 a 20 de fevereiro de 2021:

Áries

Sua energia e vitalidade aumentam. Reconciliações acontecem, mas será preciso ter paciência e não fugir do trabalho em equipe. É preciso se esforçar para conseguir realizar o que deseja no relacionamento. Mensagens e ligações.

Touro

Alguns casais podem finalmente conseguir uma conexão depois de momentos complexos. A aproximação chega. Assuntos importantes são tratados. Compromissos ficam mais sérios e quem mora junto lidará com pontos importantes no lar.

Gêmeos

Exigências e tensões atrapalham as relações agora; encontre o equilíbrio. É preciso compartilhar interesses e metas para encontrar uma forma mais pacifica de caminhar juntos.

Câncer

Existem alguns sentimentos ou necessidades que não são revelados; é possível que você descubra. Distanciamentos podem acontecer. Tenha atenção com terceiras pessoas.

Leão

Com amor e consciência é possível vencer os problemas. Algo deixará de preocupar e a confiança no outro aumenta. Atenção na vida financeira.

Virgem

A sedução está em alta e os relacionamentos entram em foco; apenas evite se contaminar com as energias ruins dos ambientes ou outras pessoas. Pense duas vezes antes de falar ou agir. Dúvidas são esclarecidas.

Libra

Atitudes egoístas ou impulsivas podem atrapalhar os casais, principalmente aquilo que envolve finanças. É hora de dar espaço para construir uma relação de parceria e com momentos leves, mas que também significam muito.

Escorpião

Não mantenha-se fechado e busque compreender o outro se conectando de mente aberta. Momentos importantes. É melhor sair da rotina para reascender a chama do amor.

Sagitário

Os relacionamentos evoluem e é preciso entrar neste novo nível com sede de compreender a outra pessoa. Ouça e também descubra mais sobre você. Tudo o que é importante exige esforços.

Capricórnio

É preciso curtir mais tempo a dois e reascender a chama para que o amor flua fique ainda mais presente. Casais se apoiam e dão passos importantes.

Aquário

Reencontros e reaproximações motivam a conexão do casal. Use a energia do amor para estar junto e viver momentos significativos; isso fará toda a diferença.

Peixes

Novos projetos e objetivos para os casais; tenha uma boa comunicação e parceria para que isso não abale a relação. As palavras precisam ser usadas com afeto. Viagens.