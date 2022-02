Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 14 a 18 de 2022

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar a vida de todos os signos do zodíaco. Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões especiais!

Confira tudo o que pode rolar de 14 a 18 de fevereiro de 2022:

Áries

Semana de se concentrar em si mesmo para conseguir superar qualquer obstáculo do seu passado. Estão chegando dias para iniciar projetos ou aproveitar oportunidades de trabalho mais bem remunerados e, finalmente, deixar no passado as situações que o incomodavam.

Uma viagem surpresa pode chegar. Não dê importância a esse amor que só brinca com você e seus sentimentos, lembre-se que seu signo é forte e sempre será capaz de enfrentar essas situações.

Hora finalizar os gastos desnecessários e embora você esteja em seu momento de maior abundância, você deve aproveitar e economizar para um futuro melhor. Um amor do signo de Capricórnio, Peixes ou Gêmeos o procurará com a intenção de ter um compromisso sério.

Seu melhor dia será quinta-feira. Seus números da sorte são 3 e 29. Seu objetivo esta semana é ser simplesmente bem sucedido.

Touro

Uma semana intensa de decisões importantes que mudarão tudo. É melhor ser cauteloso e sempre pensar duas vezes.

Você terá dias de confusões internas em questões de sentimentos amorosos. Viver dois amores ao mesmo tempo pode causar problemas, então tente amadurecer e se dedicar a relacionamento estável.

Cuide da sua saúde e lembre-se que é preciso dedicar tempo para se cuidar. Confie na sua intuição para alcançar esses sucessos em todos os projetos de trabalho e lembre-se que seu signo sempre consegue o que almeja. Investimentos.

Um novo amor chegará para os solteiros e os deixará muito felizes. Seu melhor dia será terça-feira; seus números da sorte são 1 e 26. Cuidado ao agir e falar.

Gêmeos

Sua energia positiva está em alta e você saberá se expressar. Aproveite as mudanças e oportunidades de negócios ou trabalho. Você recebe o que é seu e deve investir em si.

Cuidado com os problemas jurídicos e procure ter atenção com o que assina; consulte um bom advogado para que tenha a melhor solução se for necessário.

Suas energias no amor estarão em mil e você só fica sozinho por decisão própria. Oportunidade de relacionamento estável. Continue com seus estudos e cresça profissionalmente.

Seu melhor dia será a sexta-feira. Seus números da sorte são 4 e 33. Seu objetivo é não esperar mais e ir atrás do sucesso.

Câncer

É a sua semana de sucesso e você deve se concentrar totalmente em seus objetivos para que possa alcançá-los. Novas oportunidades estão surgindo no trabalho e novas ideias também; aproveite-as ao máximo.

Há uma mudança de casa e aumento de renda. Você tem uma viagem em breve e pode ser para realizar um novo projeto.

No amor, serão dias de estar em paz e magia com o parceiro. Lembre-se bem que o signo de Câncer nunca estará sozinho, mas você deve aprender a controlar a desconfiança e o ciúme, porque você já deve saber que é melhor ficar calmo e aproveitar o momento sem pressão.

Seu melhor dia será a quarta-feira. Seus números da sorte são 21 e 29. Seu objetivo não é parar e crescer sempre profissionalmente.

Leão

Serão dias cheios de ideias criativas e energias positivas. A boa sorte continue, mas é preciso tentar não confiar demais em pessoas que só querem tirar vantagem. Semana de atrasos delicados; por isso, tenha atenção com a agenda.

Se o amor se afastou da sua vida, é porque um ciclo precisava ser finalizado. Você deve aprender que nem sempre temos o que queremos. Mesmo assim novos amores devem chegar logo.

Tenha cuidado com sua saúde e tente comer melhor; continue se exercitando para afastar o estresse. Seu melhor dia será a terça-feira. Seus números são 0 e 23. Procure ser feliz e buscar o sucesso em todos os momentos de sua vida.

Virgem

Você deve rever tudo o que está fazendo e o que planeja para o futuro. Realize seus projetos de vida e profissionais aproveitando a organização e sorte.

Sua renda aumenta e isso o deixa mais confiante em si mesmo, apenas não se esqueça de fazer pagamentos e organizar os gastos.

No amor você continua forte e apaixonado. Alguns aumentam ou começam a pensar em formar uma família.

Os solteiros podem ter um novo amor do signo de Áries, Gêmeos ou Capricórnio, que será muito compatível. Cuide das dores de cabeça e nervos, relaxando e fazendo exercícios.

Seu dia de maior sorte será a segunda-feira. Seus números são 7 e 66. Seu objetivo deve ser buscar como sorrir, mesmo com os problemas; eles se resolvem na hora certa.

Libra

Procure mostrar a luz que você carrega dentro de si e brilhe. É hora de deixar para trás o passado que só te estagna.

Você terá ótimas oportunidades de trabalho e uma mudança positiva chegará. Documentos e viagens. Você ajudará alguém.

No amor, serão dias de fechar círculos com os ex-amores e abrir as portas para o novo. Cortar as energias com eles permitirá que você siga em frente e seja mais forte.

Cuide da saúde. Você saberá comunicar e deve tirar proveito disso para a carreira. A sorte chega com os números 22 e 19. Seu melhor dia será a quinta-feira. Não olhe mais para trás e avance em tudo.

Escorpião

Semana de mudanças internas e externas. Você estará em processo de evolução em tudo, inclusive na vida profissional. Seu signo está passando por uma corrente de energias muito fortes para crescer mais; renove os pensamento e seja mais positivo.

Cuide de uma possível infecção da garganta ou pulmões. A sorte chega com os números 29 e 10. Os escorpianos solteiros continuam assim por um tempo, mas se divertem. Ogo algo mais estável chegará.

Aproveite a vitalidade e vontade de viajar. Evite a inveja e os conflitos devido a fofocas. Seu melhor dia será sábado. Seu objetivo é buscar a reconciliação e não carregar energias que não são suas, principalmente as mágoas.

Sagitário

Você retomará sua estabilidade emocional e profissional. Os maus momentos ficaram no passado, é hora de pensar em seu presente e projetar seu futuro. Haverá muito estresse no trabalho devido a problemas, mas é preciso ficar calmo e não levar as coisas para o lado pessoal.

Alguns decidem mudar de casa ou precisam ir morar em outra cidade. Um presente trará felicidade.

No amor, você continuará a procura do parceiro ideal e os comprometidos ficam mais estáveis e sem problemas de ciúmes atrapalhando.

Viajar e viver de forma mais plena entregam os melhores momentos. Algumas energias mais emocionais e sensíveis tomam conta.

Tenha atenção com as palavras, mas não se preocupe tanto com a opinião dos outros; você nasceu para se destacar e se aventurar. Seus números da sortesão 9 e 33. Seu melhor dia será a quinta-feira.

Capricórnio

Você conseguirá ter mais estabilidade na vida financeira. Boas propostas de projetos e para a a profissional chegam; analise bem o que mais lhe convém. Cuidado com as mentiras, se você não pode dizer a verdade, melhor não dizer nada.

Semana de mudar sua forma de pensar e agir para aproveitar tudo que vier e não se sabotar; não fale sobre seus objetivos para não atrair a inveja ou se sujeitar a comentários que o façam desistir.

Um amor verdadeiro permanece em sua vida; é hora de crescer sentimentalmente e deixar o passado. Você terá sorte com os números 7 e 30. Seu melhor dia será sexta-feira.

Aproveite as oportunidades. Seu caráter forte o ajuda a não ter medo de enfrentar problemas e seu grande senso de humor o fará sorrir para a vida, sempre.

Aquário

Crie tudo o que você tem em mente. Sua energia positiva está em alta e existe um universo a seu favor. Tome a iniciativa.

Concentre-se em tudo de positivo que você deseja e não deixe que os rancores tomem conta. Muitas mudanças surgem em seu ambiente de trabalho. Você vende algo.

Cuide do que você come e lembre-se que seu ponto fraco é o estômago; prefira uma alimentação saudável. Um amor do passado volta a procurar por você.

Quem está em um relacionamento terá problemas de ciúme ou infidelidade; tente manter a calma. Você recebe um convite ou viaja. Seus números da sorte são 21 e 41. Seu melhor dia será a sexta-feira. Seu objetivo é não deixar que nada o impeça de conseguir o que deseja.

Peixes

Semana de mudanças positivas em sua vida. Foque naquilo que faz bem e cresça profissionalmente. Controle seus gastos e economize.

A intuição e sensibilidade aumentam; não se deixe afetar negativamente e mantenha o equilíbrio. Sorte no trabalho. Não brigue por pequenas situações em seus relacionamentos.

Você é convidado para uma viagem em breve. Os casais terão muita compreensão e estabilidade emocional. Os solteiros encontrarão pessoas muito compatíveis no amor.

Dias de muito trabalho e novos projetos. Você terá sorte com os números 18 e 27. Enfrente desafios e nunca desista.

Você receberá uma proposta de negócio; aceite-a e tudo sairá muito bem. Você resolve uma questão legal a seu favor. Você terá uma surpresa de amor.

