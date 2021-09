O look monocromático de Kate Middleton e mais (muitas outras) inspirações

Kate Middleton arrasando em um look monocromático e nós te inspiramos a montar um visual parecido.

Na última quarta-feira, 29, Kate Middleton e o príncipe William viajaram à Irlanda do Norte e postaram alguns cliques da viagem no Instagram. “É ótimo estar de volta à Irlanda do Norte por um dia em Derry-Londonderry, ouvindo os jovens sobre como tem sido a vida durante a pandemia e conhecendo organizações que trabalham em comunidades”, o casal escreveu uma foto de si mesmo do lado de fora do Campus Magee da Universidade de Ulster.

Um detalhe chamou a atenção: o look monocromático de Kate Middleton. Ela usou uma peça de uma de suas estilistas favoritas, Emilia Wickstead, e finalizou o visual com uma blusa de gola alta preta, bolsa preta e scarpin de salto médio.

Looks monocromáticos não são novidade entre os membros da realeza. Na verdade, quem é rainha (literalmente) nesta tendência é a Rainha Elizabeth. Outro membro da realeza que adora um look monocromático é Meghan Markle, duquesa de Sussex. Inclusive, em uma recente viagem à Nova York, ela só usou looks monocromáticos. Veja a seguir.

Mas, nós listamos para você outras produções monocromáticas para você se inspirar neste que é um dos visuais mais chiques.