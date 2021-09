Saiba qual o segredo de Meghan Markle para dormir melhor

Segredos revelados…

Mãe de dois filhos pequenos, não é segredo que Meghan Markle sempre se preocupou com sua saúde e bem-estar, e isso inclui também o sono. Desde muito tempo a duquesa é adepta da prática de ioga, que pratica religiosamente todos os dias e já falou isso diversas vezes, especialmente antes de entrar para a Família Real britânica em seu blog ‘The Tig’.

“A ioga é minha praia”, explicou ela. “Há tantos benefícios advindos da prática da ioga: aumento da flexibilidade e força, maior felicidade, maior concentração mental, maior capacidade de relaxar, diminuição da ansiedade e melhor sono”, disse Meghan.

Ela também evita cafeína a partir das 16h. Em entrevista à Today, ela disse: “É fácil cair na pressa para tomar um café quando você atinge aquela queda das 16h”. Em vez disso, ela opta por um suco verde, que, segundo ela, lhe dá o impulso de energia de que precisa.

Quando chega a hora de dormir, ela garante a si mesma uma hora para relaxar. “Eu me dou o luxo do tempo de inatividade”, disse ela à Women’s Health. “Estamos todos incrivelmente ocupados e fazendo malabarismos com tantas coisas, mas sempre levo uma hora para apenas relaxar, assistir TV estúpida, aconchegar-me com meus cachorros e desfrutar de uma taça de vinho. Tudo isso faz parte do investimento. É um equilíbrio”.