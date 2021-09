Saia mini, midi ou longa? Inspirações para você

Inspirações para você!

Minissaias devem chegar com tudo na próxima estação, já que foram destaque nos grandes circuitos de moda Primavera/Verão. Mas, as adeptas dos modelos mais longos também podem e devem usar as peças que já estão no guarda-roupa e criar looks incríveis. Te inspiramos com ideias de looks para saias mini, midi e longas.

Mini saia

Feminina e sensual, a minissaia é uma peça que valoriza o corpo e proporciona um look mais leve para os dias mais quentes. “Os modelos em jeans costumam ser mais versáteis e podem ser combinados com diferentes cores e estampas de camiseta e croppeds. Já as estampadas e coloridas são ideais para trazer mais vida à produção e entregam looks mais fashionistas”, sugere Fernanda Graneiro, gerente de Imagem e Estilo da Caedu.

Para quem não tem muita segurança para usar a peça ou se sente desconfortável com seu comprimento, a dica da profissional é apostar em modelos que são shorts saias. “É um modelo que traz mais segurança e ideal para um compromisso que exige muito movimento, como uma ida ao parque com os filhos”, comenta. Outro truque para quem deseja tirar o “ar” de sensualidade da produção, é apostar em tênis. “O calçado deixará o look mais moderno e divertido, deixando o look mais jovial”, completa Fernanda.

Saia midi

A saia midi é a peça ideal para quem busca um look moderno. Elas são bastante versáteis e vão bem em diversas ocasiões, tanto em algo mais formal, como uma reunião de trabalho, quanto em compromissos mais descontraídos, como um happy hour. “Aqueles modelos mais soltos e estampados, vão bem em looks diurnos, com sandálias e rasteiras. Já a saia midi mais justa no corpo, fica perfeita para ocasiões noturnas, como festas e eventos e até mesmo em looks esportivos, com tênis”, sugere Fernanda Graneiro.

Fernanda explica que como a saia midi tem diferentes modelos, como com recortes, babados e diversos tecidos, a peça valoriza os mais variados tipos de corpos e estilos. “Para mulheres mais baixas, por exemplo, optar por uma peça com fenda e salto alto, pode disfarçar a impressão de ‘achatar’ o corpo”, explica.

Saia longa

É o modelo perfeito para quem não abre mão de conforto e leveza na hora de compor os looks, a saia longa é a peça perfeita. “Os modelos em jeans e com botões aparentes, podem ser combinados com diferentes blusas, calçados e acessórios e trazem modernidade para a produção. Já as peças estampadas e floridas ficam ótimas quando combinadas com itens mais básicos e leves, como regatas e rasteiras, proporcionando delicadeza ao look”, conta Fernanda.

Assim como a saia midi, os modelos mais longos também podem ser utilizados pelas mais baixinhas sem medo. “Apostar em salto ou peças de cima que deixem parte do corpo a mostra, dará a sensação de alongamento. É um tipo de peça bastante versátil e que pode ser utilizada por todas”, comenta Fernanda.