Conheça a história por trás do icônico corte pixie de Lady Di

Hair stylist da princesa Diana revelou que ela sempre desejou ter o cabelo mais curto.

Muito antes de nos referirmos aos cortes assimétricos e curtos de cabelo como corte pixie, a princesa Diana já lançava moda com seu cabelo curtinho e super estiloso. Em entrevista à Town & Country Magazine, seu amigo e personal stylist, Richard Dalton, revelou que seu corte levou muito tempo e paciência para ficar do jeito que Lady Di queria. “Tudo o que fiz com o cabelo dela virou notícia de primeira página”, disse ele.

A decisão pelo corte mais curto veio antes da viagem à África, em 1997. A viagem histórica de Diana não apenas mudou fundamentalmente as conversas de líderes mundiais sobre as minas terrestres, como também resultou em tratado internacional para banir as minas terrestres naquele mesmo ano.

Quando ela decidiu que queria um corte mais curto antes da viagem, Richard precisou fazer um planejamento do que iria fazer. “Tínhamos que ser muito cuidadosos. Tivemos que um pouquinho ao longo de várias semanas para não chamar muito a atenção”.

Dalton conheceu a princesa Diana quando ela tinha apenas dezessete anos, porque ele cortou o cabelo de sua irmã em um salão em Fenwick de Bond Street. Em 1981, ele se tornou seu cabeleireiro pessoal, e não muito depois disso, ele trabalhou com a princesa em tempo integral, estilizando-a em todo o mundo.

Outro hair stylist de longa data da princesa é Sam McKnight. Ele deu uma entrevista à Vogue britânica sobre como também cortou o cabelo de Lady Di. Diana perguntou a ele o que ele faria com o cabelo dela se pudesse fazer “o que ele quisesse”. E McKnight respondeu: “Eu cortaria tudo e começaria de novo”. Lady Di respondeu: “Bem, por que você simplesmente não corta agora?”. Então foi exatamente isso que McKnight fez.