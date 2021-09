Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 15 a 19 de setembro de 2021

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho de 15 a 19 de setembro de 2021:

Áries

É melhor mostrar que você é de confiança e sabe o que quer; pense antes de falar e fique atento a qualquer tipo de manipulação. Novos contatos podem surgir. Cada um sabe suas regras em um relacionamento.

Touro

Busque a tranquilidade e deixe os rivais caírem sozinhos. Sua sinceridade ao falar fará diferença. Uma ligação pode chegar e alguém do passado tende a retornar. Ouça um conselho importante.

Gêmeos

Um presente pode alegrar sua vida ou um convite. Lembre-se de descansar para recuperar as boas energias e seguir novos caminhos. É hora de decidir e não deixar seu poder na mão dos outros. Esclareça as coisas e evite agir com mágoa ou raiva.

Câncer

Uma alegria é recuperada ou você se sentirá protegido de algo negativo. Oportunidades novas podem aparecer e mudar sua rotina. Lembre-se que é hora de finalizar alguns ciclos e aproveitar sua jornada positivamente.

Leão

Cuidado com a tristeza que pode atrapalhar seu caminho; desapegue das mágoas e passado. Novos amores podem surgir, mas é preciso ter cuidado com pessoas invejosas. Tome decisões positivas para você. Lembre-se que é importante se sentir completo, mesmo sozinho.

Virgem

Não é possível controlar tudo e a calma é a única aliada para se sentir melhor. Tenha atenção com decisões definitivas e use a intuição. Uma proposta tende a surgir e é preciso não se deixar levar pelo o que os outros querem que você faça; tenha confiança em si.

Confira mais:

Libra

Busque pessoas que não precisam se esforçar tanto para compreender você. É hora de deixar fluir sem estresse e controlar as mágoas, pois elas não levam a lugar nenhum. Não tenha medo de dizer. Tenha atenção redobrada com os exageros e vícios.

Escorpião

Uma pessoa pode entrar na sua vida e demonstrar poder. Se acalme e reflita para tomar decisões. É hora de cuidar da mente, coração e saúde, priorizando você mesmo. As maiores transformações começam de dentro para fora.

Sagitário

Momento de criatividade, mas também de necessidade de manter a clareza e estabilidade mental. Lembre-se de compreender os sentimentos para lidar com eles de verdade. Alguém pode demonstrar muito carinho por você. Descubra o que você realmente deseja, mesmo que isso signifique romper padrões.

Capricórnio

Novas oportunidades surgem e mudanças também; iniciativas são mudadas. Escolha seus caminhos e abra-se para lições importantes. Tenha cuidado com o temperamento. Sonhar é o primeiro passo para começar a realizar.

Aquário

Um convite pode ser aceito. Alguém do passado tende a reaparecer. Encontros mexem com você. Lembre-se de ter confiança, pois quem semeia o bem sempre colhe bons frutos. Busque nutrir as coisas de forma lenta e segura.

Peixes

Mudanças movimentam a sua vida e alguém que não era para você pode se afastar. Pense bem sobre os sentimentos que estão nascendo e os vínculos que estão começando. Recordações do passado chegam. Seja você.

Quer saber como os signos lidam com os conflitos emocionais?

Os signos de Fogo, por exemplo, podem ter problemas com o que acumulam dentro dos seus corações. Confira acessando a nossa parceira Nova Mulher clicando aqui!