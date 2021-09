4 penteados para cabelos cacheados curtos que você pode fazer sozinha em casa

Pensando em inovar com seus penteados, mas não sabe por onde começar? Então, separe os próximos 10 minutos do seu dia para aprender dicas práticas para dar um up nos fios sem precisar cortar ou pintar. Topa?

Para quem ficou curioso, trata-se de 4 dicas de penteados compartilhadas pela youtuber Fraan Souza, em um tutorial com alternativas que você poderá fazer sozinha em casa e contando com o auxílio de poucos acessórios.

Aproveite e veja mais dicas de penteados:

Vai reproduzir os penteados? Então, não esqueça dos acessórios!

É isso aí! Cabe ressaltar que estes itens são importantes, pois te auxiliam no processo e na finalização das sugestões. Assim sendo, se tiver, separe:

Elástico de cabelo;

Grampos;

Gel;

Escovinha para o baby hair;

Pente.

Sem mais delongas, confira abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, basta que acesse o link).

E então, que tal aprender mais algumas sugestões práticas?