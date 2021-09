4 peças para acompanhar seu mom jeans

Te ajudamos a se inspirar!

O jeans mom surgiu pela primeira vez na década de 1990 com a proposta de ser uma modelagem de jeans confortável, daí o nome. Com a inspiração no universo maternal, onde o conforto para acompanhar as brincadeiras e passeios com as crianças fala mais alto, o jeans mom é uma modelagem super popular. Exatamente por esse motivo: conforto!

Ao contrário de jeans skinny, que naturalmente mostra mais a silhueta e é um modelo versátil sem precisar que pensemos muito, o jeans mom pode gerar um visual mais descompromissado.

Top sem manga

Top sem mangas com jeans e tênis é uma combinação fácil para o verão. Para deixar o look mais sofisticado, faça uma sobreposição com um um blazer boyfriend ou de modelagem reta para deixar tudo “na mesma linguagem”.

Top de manga comprida

Você pode deixar o visual com jeans mom um pouco mais sofisticado apostando em blusas ou tops de mangas longas. Caso opte por uma gola rolê, evite uma terceira peça.

Com suéter

Ótima alternativa para os dias mais frios, o suéter sempre cai bem com o jeans mom porque é uma peça que “fala a mesma língua” do conforto.

Um body

Sempre cai bem! Pode usar sem medo. A modelagem reveladora do body vai deixar a parte de cima do seu corpo em evidência, equilibrando a modelagem mais fluida da parte de baixo.