O sapato que cai bem com seu jeans wide leg

Wide Leg é modelagem de jeans da vez e tem a pretenção de deixar sua calça skinny no armário, pelo menos por algum tempo.

Wide Leg é a modelagem de jeans que voltou, isso porque esse mesmo estilo foi tendência nas décadas de 1990 e 2000 e agora ganhou uma atualização. Para você que abriu mão do jeans skinny e se abriu à nova tendência, nós te damos dicas práticas sobre qual tipo de sapato escolher.

Não existe outro sapato que fique tão bem com essa modelagem de jeans quanto a bota de bico fino. O motivo: um jeans skinny chama a atenção para o tornozelo, a parte mais fina da perna. Isso oferece um efeito de alongamento instantâneo, independentemente do calçado, seja bota, tênis, sapatilha, ou qualquer outro.

Por outro lado, o corte reto das pernas da wide leg criam um efeito visual de unidade na forma, por isso o seu sapato deve criar um efeito de alongamento da perna. Por isso os sapatos e botas de bico fino são perfeitos para isso.

Leia mais sobre moda e tendência:

Já o jeans wide leg não é tão fácil de usar com qualquer sapato. Se usado com um tênis, pode criar a ilusão visual de que suas pernas são mais curtas. Por outro lado, bico quadrado pode criar a mesma ilusão visual de pernas mais curtas. Uma dica: se for optar pelo visual mais confortável, use um tênis plataforma.

Uma bota de bico fino ou mesmo um sapato fechado, dá às suas pernas um pequeno impulso vertical. É o comprimento extra e o corte nítido e preciso que torna esta combinação tão fácil de usar e cria um look moderno.