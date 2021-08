Quetzal: a cor do ano de 2022

A cor representa renascimento e esperança.

À medida que o final do ano se aproxima, os fashion hunters iniciam seus trabalhos na tarefa de adiantar as tendências do ano seguinte. Uma dessas tendências antecipadas sempre que se inicia o segundo semestre é a cor do próximo ano.

Designers e fãs de tendências têm divulgado amplamente a cor que estará presente na maioria das produções artísticas: será o quetzal green, um tom de verde entre o bandeira e o escuro.

Segundo Gustavo Prado, Diretor da Trendo, 2022 será o ano da devassidão. O ano seguinte marcará uma nova era de celebração, agitação e agitação. “A chegada de um ano pós-pandêmico pressagia um futuro de festa, liberdade, diversão e lazer: total devassidão. Na teoria das cores, o verde é o oposto direto do vermelho. Se o vermelho representa proibição, o verde representa a permissividade. Tal como acontece com os semáforos, o verde representa siga em frente, siga em frente, siga em frente”, disse ele em entrevista à Glamour México.

Quetzal Green substituirá o Jacarandá, que era a cor tendência de 2021.

Quetzal é o nome popular de uma ave natural do México e outros países da América Central que, por sua cor distinta e valor simbólico para as civilizações Maia e Asteca, carregam um significado a mais.

“Os quetzais são muito resistentes ao cativeiro e é por isso que as civilizações pré – hispânicas nunca foram capturadas; pelo contrário, eram considerados símbolos de liberdade e energia criativa. E é assim que o quetzal nos trará, após dois anos de confinamento, o desejo de começar a viver livres e libertinos”, descreve Vicky Reyes para a Glamour México.