Kylie Jenner lança nova marca de biquínis super decotados

Novo projeto de Kylie Jenner tem ousadia como palavra de ordem.

Kylie Jenner, a mais jovem bilionária da histórias dos negócios, está trabalhando em um novo projeto: uma marca de biquínis que promete ser tendência no próximo verão. Kylie, já tem uma marca de cosméticos, Kylie Cosmetics, e co-gerencia uma marca de moda com a irmã mais velha Kendall, Kendall + Kylie.

Em uma postagem em maio no Instagram, ela deu uma palhinha do que será Kylie Swim, uma marca de roupas de banho ousadas. Na foto, ela veste um maiô com recorte mega ousado com a legenda: “Trabalhando no @kylieswim e mal posso esperar para compartilhar”. A foto foi replicada no seu feed da timeline na semana passada.

Um post mais recente mostra uma das peças que promete ser a marca registrada da marca.

Fãs e colegas Kardashian-Jenners comentaram as postagens. A irmã mais velha Kim Kardashian escreveu: “WOW WOW WOW,” com uma série de emojis de fogo, enquanto Khloe Kardashian acrescentou: “Ummmmm seu abdômen está ótimo!”.

