Saiba quais produtos Meghan Markle usa para deixar os cabelos perfeitos

Longo e saudável. Veja quais produtos Meghan Markle já declarou usar nas madeixas.

Desde que se tornou um rosto famoso no showbizz, Meghan Markle sempre fez questão se manter seus cabelos longos. Mesmo que durante um rápido período ela tenha tido o cabelo com luzes, Meghan, de modo geral, sempre optou pelo cabelo de um único tom: o castanho-profundo.

Quando foi anunciado seu noivado com o príncipe Harry, todo mundo lembra das fotos que o casal fez nos jardins do palácio de Kensington para a imprensa: Meghan estava com o cabelo solto, levemente ondulado, dividido ao meio e nenhum frizz.

De lá para cá, foram notadas pequenas mudanças em suas madeixas: um corte com mais camadas, depois outro mais reto, etc. Mas nenhuma mudança conceitual, o que nos leva a acreditar que Meghan gosta muito dos seus cabelos e da imagem que eles representam.

Leia mais sobre beleza e bem-estar:

Apesar de nunca ter falado publicamente à respeito dos cuidados com os cabelos após ter ficado noiva e casado com o príncipe Harry, em 2016, Meghan deu uma entrevista ao blog de beleza BeautyBanter sobre seus produtos favoritos.

Meghan disse que repara os danos com a máscara de hidratação Kerastase Masquintense, produto que ela disse usar “religiosamente”.

Ela também indicou o Sérum Óléo-Relax da Kérastase, para manter os fios alinhados, hidratados e sem frizz.

Meghan também disse que usa o Wella Oil Reflections Luminous Smoothing Oil. O produto pode ser usado nos cabelos úmidos ou secos, antes e depois de secar. O efeito é hidratado e brilhante sem pesar. “Tem cheiro de férias e deixa seu cabelo extremamente macio”, disse ela à BeautyBanter. “Ele também funciona como um banho de óleo corporal incrível”.