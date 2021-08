Skincare: Especialista dá dicas para cuidar da pele com acne

Com diferentes causas, uma pele acneica é o pesadelo de muita gente. Confira essas dicas preciosas!

Acne é o problema de muita gente. Com diferentes causas que vão desde a variação hormonal até a acne cosmética, o tratamento efetivo da oleosidade, cravos e espinhas passa pela higiene diária como passo primordial.

Quando pensamos em limpeza e nos questionamos sobre a possibilidade de um efeito rebote da pele, mas a médica Ana Coutinho, do Grupo Pierre Fabre, destaca que não apenas o uso excessivo, mas de forma inadequada de produtos destinados à higiene de peles oleosas e acneicas, como por exemplo produtos com pH alcalino, elevada propriedade secativa ou abrasiva podem resultar em ressecamento exagerado, pela alteração da barreira cutânea e perda de água transepidérmica (TEWL).

ATENÇÃO: Antes de tomar qualquer decisão, consulte seu dermatologista. Ele é o profissional indicado para te orientar no perfeito cuidado da pele.

Use o sabonete certo

Existem produtos que têm em sua composição ativos que ajudam na limpeza da pele acneica, como o sabonete Darrow Actine, o qual controla a oleosidade da pele, desobstrui os poros e reduz espinhas após quatro semanas de uso. Já o recém-chegado ao mercado Avène Cleanance Intense traz limpeza diária profunda, sendo indicado para pele oleosa ou com tendência a acne, possuindo uma combinação exclusiva de ativos inovadores que reduzem as espinhas, evitam o efeito rebote e garantem ação antioleosidade prolongada.

Sérum de tratamento

A adoção de produtos dermocosméticos adequados para a rotina de cuidados faciais em indivíduos com acne tem o seu benefício cientificamente comprovado em inúmeros estudos clínicos. As principais vantagens do uso combinado são a maior tolerância ao tratamento medicamentoso, em algumas circunstâncias, como no caso do Avène Cleanance Comedomed, que é sérum corretor antiacne com mecanismo de ação exclusivo, que atua em todas as fases do ciclo da acne por meio de seu ativo patenteado, sendo o único que age nas células-tronco da pele interrompendo o ciclo da acne com ação imediata e efeitos de longa duração.

Leia mais sobre cuidados com a pele:

Maquiagem

Outra dúvida comum é sobre o uso regular de maquiagem e sim, ela pode produzir quadros de piora em acne preexistente como também pode precipitar um quadro denominado “acne cosmética”. Para garantir a saúde da pele, a preparação prévia ao make up, deve incluir uma boa higiene, com uma borrifada de Água termal Avéne após a limpeza facial, pois, além de acalmar a pele, reduz a vermelhidão, auxiliando na redução dos poros abertos, use então um primer matificante, um corretivo, escolha uma base leve e sem óleo e – o mais importante – não durma com a maquiagem. É fundamental fazer a retirada adequada ao final do dia ou antes de se deitar.

Gelo para acalmar a pele

Como dica extra, Ana Coutinho revela que o uso do gelo pode ajudar a melhorar o tratamento. “Na verdade, este é um truque de beleza bem simples, que serve para inúmeras circunstâncias, como diminuir a vermelhidão na acne, já que o gelo reduz a inflamação e também pode aliviar a dor. Mas lembre-se de utilizar com cuidado. Coloque o gelo em um saquinho ziplock e o mantenha próximo da pele por 10 minutos no máximo. Outra opção é enrolar dois cubos em uma toalha macia e massagear o rosto até que os gelos tenham derretido”.

Dois aspectos são relevantes e precisam ser respeitados: a rotina indicada para cada pele deve ser recomendada pelo dermatologista e o paciente precisa seguir as recomendações médicas. Uma pele acneica, antes de mais nada, precisa sempre de tratamento adequado, passando pela avaliação e acompanhamento clínico de um profissional.