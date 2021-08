Skincare: Saiba qual é o sérum queridinho das celebridades para pele com acne e rosácea

O gel calmante age neutralizando a vermelhidão da pele, já que o ácido hialurônico, o pepino e o extrato de tomilho ajudam a acalmar a pele sensível.

Usado por Anya Taylor-Joy, Kristen Bell e outras famosas, o sérum Phyto Corrective Gel, da Skinceuticals, tem chamado a atenção por seus ótimos resultados. O gel calmante age neutralizando a vermelhidão da pele, já que o ácido hialurônico, o pepino e o extrato de tomilho ajudam a acalmar a pele sensível. Usuárias estão comparando o uso do sérum com o efeito refrescante de colocar fatias de pepino sobre os olhos, mas em um produto testado e respaldado pela ciência.

“Tive uma experiência ruim que deixou meu rosto completamente machucado em áreas que nunca tive irritações e espinha, como meu pescoço e testa, além de minhas bochechas e área do queixo. Depois de uma semana usando esse produto, minha pele melhorou e nas últimas duas semanas minha pele ficou mais brilhante. Minha confiança está de volta”, disse a atriz Kristen Bell.

O produto contém extrato de amora, que ajuda a minimizar a descoloração da pele, ajudando na uniformização do tom. O ingrediente funciona como um inibidor da tirosinase que, de acordo com um estudo publicado no Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, impede que a produção em excesso das enzimas responsáveis ​​pela hiperpigmentação.

De acordo com a Skinceuticals, o Phyto Corrective Gel é útil para reduzir vermelhidão, hiperpigmentação, acne, danos causados ​​pelo sol e pele opaca. “Eu uso quando terminei de gravar e as luzes do estúdio estão desligadas, isso acalma a vermelhidão ocasionada por essa iluminação na minha pele”, disse Anya Taylor-Joy em entrevista à Elle.