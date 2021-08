Skincare: 3 movimentos que vão dar um UPGRADE na sua pele

Com os movimentos certos, o rolinho de jade é seu melhor aliado!

Já faz um tempo que o rolinho de jade virou ferramenta imprescindível nas rotinas diárias de cuidado com a pele. O equipamento se tornou um verdadeiro aliado, pois ajuda a eliminar as toxinas da pele, a diminuir as bolsas nos olhos, a rejuvenescer o rosto e a nos deixar extremamente relaxados.

O rolinho de jade é composto de dois cilindros de pedra com tamanhos diferentes nas pontas. Pode ser de jade ou de outras pedras como quartzo rosa ou ametista. Este é um utensílio de beleza usado há séculos na China e que acabou chegando ao mundo oriental a partir dos Estados Unidos e Europa. Ele é usado para fazer uma massagem facial que melhora a circulação do sangue na pele, drena as toxinas e o excesso de líquido.

Os benefícios que este utensílio nos traz são infinitos, mas só funciona se aprendermos a usá-lo corretamente. Te trazemos 5 dicas essenciais para fazer os movimentos certos.

Do contorno dos lábios ao nariz

Antes de começar a rolar o rolo sobre o rosto, lembre-se que seus movimentos sempre precisam ser de cima para baixo. Dito isto e selecionando o lado do rolinho menor, comece a massajar do o contorno dos lábios até ao nariz. Chegando ao topo, retire o utensílio e coloque-o de volta no contorno dos lábios. Faça até 5 repetições do mesmo movimento.

Do queixo à orelha

Aumente a circulação da pele do rosto deslizando o rolo de jade do queixo até a orelha. Repita esse mesmo movimento um total de cinco vezes e lembre-se de não deslizar para baixo para que a pele não pareça ‘flácida’ ou enrugada.

Do canal lacrimal para a têmpora

Com o lado menor do rolo, massageie desde o início do olho até a têmpora ou o canto externo. Repita esse movimento de cinco a seis vezes para melhorar a circulação no rosto. Como dica, recomendamos aplicar o soro, creme ou óleo de sua preferência para hidratar a pele ao mesmo tempo.

Da asa do nariz às orelhas

Outra técnica infalível de massagear o rosto com o rolo de jade é fazer movimentos que partem da asa do nariz (a lateral dele) e vão subindo até chegar às orelhas. Lembre-se de tirar o cilindro assim que chegar ao topo, para repetir o mesmo percurso (do nariz à orelha).

Ponta do nariz à testa

Posicione o rolo de jade na ponta do nariz e comece a deslizar para cima, passando pelas sobrancelhas até chegar à linha do couro cabeludo. Repita esse mesmo movimento ascendente de cinco a dez vezes. Você se sentirá extremamente relaxado e melhorará completamente a oxigenação do rosto.