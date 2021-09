Os signos que iniciam setembro de 2021 em destaque, mas devem ter cuidado

Setembro de 2021 começa hoje! Esta é uma fase que iluminará a personalidade e potencial de alguns signos, que devem levar esta fase de destaque com cautela.

Confira quais são:

Áries

O ariano começa a despertar e sua luz aumentará consideravelmente. É hora de agir para ir em busca do que merece e avaliar alguns planos. No entanto, alguns desequilíbrios podem causar tensões e é preciso encontrar tempo para cuidar da saúde mental e física; nem tudo na vida são esforços e trabalho. Alguém do passado pode aproveitar esta fase de destaque para retornar a sua vida; evite perder o foco no presente ou entrar em triângulos que complicam as coisas.

Gêmeos

Existem aproximações importantes acontecendo em setembro e os olhares estão em você. Principalmente em tudo o que envolve amor e conquista, certifique-se de fechar alguns ciclos e reascender as chamas certas. A renovação das energias chegará de muitas formas e é preciso se alinhar com aquilo que trará ainda mais felicidade em sua vida; você merece mais!

Sagitário

A vida profissional pode ter uma guinada importante e seu signo se destaca como nunca. Apenas lembre-se que para chegar o topo e colher frutos, você precisa estar com as pessoas certas e não alimentar a conexão com aqueles que podem prejudicá-lo. Cuida da sua reputação e dos assuntos delicados para manter a descrição, pois alguém pode persegui-lo de forma negativa, tentando impedir sua trajetória em novos caminhos positivos.

Capricórnio

A coragem para viajar, expandir horizontes e se destacar deixará você na mira de muitos olhares, pois isso será celebrado. Objetivos começam a dar frutos! Sua vida profissional e as ambições somarão realizações, mas é melhor guardar projetos e ideias de forma mais discreta para não atrair as vibrações traiçoeiras que podem estar ao seu redor. Ao ter cautela e observar como as pessoas se comportam ao seu redor, você deve encontrar respostas.

