Os signos que desprezam sem peso na consciência

Alguns signos do zodíaco apagam as pessoas da sua vida com o desprezo depois que são decepcionados. Eles podem fazer isso sem nenhum peso na consciência!

Confira quais são:

Touro

O taurino cultiva um temperamento repleto de firmeza nas decisões e valorização da lealdade. Quando alguém desvaloriza sua confiança, ele pode escolher se afastar de uma vez por todas. Ele nem sempre irá se preocupar em dar explicações, mas pode agir com sarcasmo e ressentimento quando alguém insiste em manter contato. Ele não deixará ninguém passar por cima dos valores que considera importante.

Virgem

O virginiano é muito esforçado para manter seus relacionamentos e se sentirá extremamente atingido quando as pessoas não fazem o mesmo. O desprezo pode surgir com a vontade de não doar mais nenhum tipo de energia em uma conexão que fez mal. Ele sabe o que fazer para se distanciar e deixar isso claro, mas também se sentirá vingado ao ver a outra pessoa correndo atrás sem êxito.

Confira mais:

Escorpião

O escorpiano toma todas as suas atitudes com muita emoção e intensidade. Por ser passional, ele flerta com a vingança e sabe quando deve dar uma lição alguém, excluindo e afastando totalmente da sua vida sem possibilidades de volta. Este signo não tem piedade com quem o fere de qualquer forma ou não valoriza sua confiança.

Peixes

Por mais que seja empático e pareça por vezes até ingênuo, a sensibilidade deste signo o motiva a dar o troco em quem o machuca. Ele pode ser rancoroso, mas nem sempre gosta de perder o tempo com vinganças, por isso tende a desprezar e condenar o outro a distância. Este signo sabe se afastar como ninguém e pode não cair na tentação de voltar atrás.