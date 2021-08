Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 30 de agosto até 3 de setembro de 2021

Mais uma semana chegou e surpresas podem começar a movimentar agosto de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 30 de agosto a 3 de setembro de 2021:

Áries

Semana de resolver assuntos do trabalho com sucesso. Novos projetos ou sonhos começam a ser realizados. É preciso ter muito cuidado ao lidar com gente que te personalidade forte e manter uma distância segura.

Não se deixe provocar ou iniciar discussões acaloradas. Tenha cuidado com a infidelidade e recupere sua a boa energia no relacionamento.

Não permita que ninguém detenha seus planos de começar seguir em frente ou evoluir. Pense mais nas suas finanças. Um animal pode entrar na sua vida.

Touro

Semana para seguir em frente e se movimentar na vida. Viagens podem acontecer e você volta a se conectar com algumas pessoas. A descoberta de novos horizontes pode ser muito positiva.

Mensagens e mudanças andam juntas. Tenha atenção extra com convênios médicos; cuide de dores nas pernas e braços.

No amor, você começa a colher o que plantou e pode passar por mudanças. Solteiros descobrem uma simpatia especial. Evite brigar com familiares do parceiro. Tenha mais cautela com as promessas que saem da sua boca.

Gêmeos

Esta semana é marcada por mudanças importantes e a superação de alguns obstáculos. Não se esqueça de lutar para terminar aquilo que foi iniciado em sua vida.

É melhor se afastar de discussões ou más energias, buscando uma maior estabilidade e de desculpando pelos seus erros. Gastos de última hora podem surpreender.

Aumente a própria segurança e tenha cautela com pessoas falsas, principalmente no trabalho. Evite deixar o ciúme tomar conta; nos relacionamentos, isso pode trazer grandes problemas.

Não brinque com os sentimentos alheios e ouça mais seu coração para iniciar conexões sinceras. Permita que caminhos sejam abertos.

Câncer

A estabilidade pode ser maior esta semana, mas viagens são planejadas. Tenha paciência para lidar com assuntos emocionais e elabore planos para enfrentar os desafios.

Reuniões de trabalho ajudam a definir metas; notícias chegam. Cuide melhor da saúde da garganta e ouvido; evite vícios e o cigarro.

No amor, saia de situações que tiram seu equilíbrio e não discuta por qualquer coisa. Passe mais tempo de qualidade e se divirta com quem é importante. O verdadeiro amor pode trazer curas.

Dinheiro extra pode chegar. Datas são mudadas e sua agenda terá uma reviravolta. Tenha sempre foco para terminar as tarefas.

Leão

Semana de reconciliações e mudanças importantes que podem chegar para os relacionamentos amorosos. Assuma responsabilidades necessárias e faça acordos.

Novas portas são abertas para os negócios ou carreira e é importante não se deixar afetar por fofocas. Uma amizade ou parceria pode ser finalizada.

Evite ser agressivo e ter reações precipitadas diante dos obstáculos. Apoie as pessoas, mas também saiba a hora de dizer não. Uma mensagem importante ou convite chegará. A sorte estará ao seu lado.

Virgem

Esta será uma semana de novas iniciativas e firmeza para ir atrás do que você deseja. Abra-se ao novo, mas também tenha cautela para não se entregar as tensões e estresses que atrapalham os objetivos.

Um ex retorna ou o passado vota a ficar em sua mente; é hora de deixar isso para trás e dar novos passos. Seja sincero sobre suas intenções em um novo relacionamento. Alguém especial pode começar um contato.

É hora de focar no presente e usar sua inteligência emocional ao seu favor. Não tema pedir ajuda para quem pode facilitar as coisas.

Libra

Um amor do passado pode retornar esta semana ou algo é finalizado em sua vida amorosa. Ouça bons conselhos e procure se relacionar pessoas que demonstram interesse. Não é hora de brincar com sentimentos.

Energias podem ser equilibradas se você evitar a tristeza. Assim você consegue expressar o que quer de verdade e perseguir objetivos com foco. Não abuse da vontade de controlar tudo.

A intuição aumenta e é preciso usá-la, ouvindo também o coração. Lembre-se que nem todas as batalhas valem a pena, pois sempre existe o caminho mais conveniente.

Escorpião

Semana que algumas trajetórias são mudadas e isso tende a causar ansiedade; afaste-se de fofocas, negatividades e comece a se libertar de alguns problemas que não são realmente seus.

Contatos importantes acontecem e novos caminhos são iniciados. Uma viagem será planejada. Leia bem tudo o que for assinar e tenha cuidado com fraudes.

Uma gravidez pode ser descoberta. Relacionamentos passam por mudanças que melhoram a convivência. Uma espera termina.

Aceite as mudanças com coragem para se adaptar. Compras ou vendas são favorecidas neste momento. Observe como suas qualidades o ajudam a seguir alcançar objetivos.

Sagitário

Semana de muitas aprendizagens e oportunidades de colocar conhecimentos em prática para se destacar. Tenha confiança, pois a proteção espiritual estará ao seu lado; não tema ameaças.

Novos compromissos são assumidos e é preciso evitar qualquer tipo de discussões no trabalho. Mantenha-se focado e ocupado com o que realmente importa.

A vida financeira tende a melhorar. Pessoas o ajudam a realizar tarefas. Uma mudança de casa pode acontecer ou ser planejada.

Capricórnio

Semana para ter mais comunicação com as pessoas importantes, seja na vida amorosa, trabalho ou amigos. Lembre-se de aproveitar as criticas construtivas para ser melhor. Aproveite oportunidades.

Tenha atenção com problemas respiratórios e se previna, pois a pandemia ainda não terminou. O equilíbrio da mente e espirito ajudam a superar obstáculos; preocupe-se primeiro com seus problemas.

Deixe para trás aquilo que o entristece e faz mal no amor. Casais superam momentos difíceis. Evite cair em excessos e cuide melhor da sua saúde colocando em prática bons hábitos. Resista e insista se acredita em algo.

Aquário

Hora de ir atrás dos seus sonhos, mas sem se sobrecarregar ou permitir que mudanças rápidas o deixem para baixo. Uma mudança de casa pode acontecer.

Alguém distante entra em sua vida de forma especial e pode demonstrar muito interesse amoroso. Deixe o passado para trás e entenda melhor o que o parceiro sente. Um presente o surpreende.

Mantenha a disciplina e a firmeza para encontrar os caminhos certos. Tenha cuidado apenas com reações exageradas e atitudes precipitadas. Medite.

Peixes

Hora de ter decisões mais sábias e saber os valores que importam. Evite discussões, pois a sensibilidade está maior e isso pode causar grandes problemas. Boas notícias chegam par ao trabalho ou carreira.

Cuide melhor dos seus hábitos para ter mais energia, tenha cuidado apenas com problemas na coluna devido ao exagero de exercícios.

Alguém especial chegará em sua vida e você foca em conquistas amorosas; esperanças se renovam. Não seja sarcástico com quem ama e passe melhores momentos a dois.

Tente viver com mais harmonia e se afaste de quem é o oposto, dedicando o seu tempo a quem prefere alimentar a positividade. Não deixe uma oportunidade passar.