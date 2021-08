Os signos que sempre buscam afetos físicos e podem confundir quem busca amor

Alguns signos do zodíaco são apaixonados, mas também podem estar mesmo em busca de afetos físicos para preencher suas vidas – uma dinâmica que facilmente acaba confundindo quem está atrás de algo mais sério.

Confira quais são:

Áries

Principalmente quando passou por algumas decepções e está valorizando a liberdade, o ariano tende a ir atrás de afetos físicos frequentemente. Este signo é ativo e nunca fica muito tempo sem se envolver com alguém, mas também pode acabar iludindo algumas pessoas que confundem seu jeito e acabam se envolvendo com sentimentos quando eles estão apenas curtindo.

Touro

A sensualidade e necessidade de troca de afeto do taurino tende a ser alta, tanto que alguns deles precisam controlar este aspecto para não acabar trazendo complicações para as próprias vidas. Ele pode ter muita vontade de se apaixonar e viver grandes histórias, mas frequentemente tende a se envolver emocionalmente, o que será um balde de água fria para quem acreditava que despertou seus sentimentos.

Gêmeos

Principalmente em fases de dúvidas, o geminiano pode começar a procurar apenas envolvimentos físicos. Ele tem lábia e nem sempre deixa clara quais são suas verdadeiras intenções, mas a falta de demonstrações de emoções ou sentimentos acaba denunciando que este signo não está a procura de algo mais profundo.

Confira mais:

Câncer

Por mais que veja o amor como algo muito importante em sua vida, a carência faz o canceriano ir atrás de afeto físico frequentemente. Ele tende a se apegar com facilidade, mas isso não significa que ele tenha disposição para se aprofundar em sentimentos. Este signo pode acabar fugindo quando as coisas começam a ficar mais sérias.

Libra

O pisciano busca paixão e afeto físico para se sentir bem com ele mesmo. Este signo não gosta de estar sozinho e tem muita facilidade em conquistar, por isso cai facilmente em até mais de uma relação do tipo ao mesmo tempo. A indecisão o faz temer ainda mais os sentimentos que podem se desenvolver se as coisas forem mais profundas.

Escorpião

O escorpiano passa por fases em que busca paixões, mas não garante a estabilidade – principalmente se está desequilibrado internamente. Ele prefere manter apenas os relacionamentos físicos para não precisar lidar com o mar de emoções que o invade quando decide encarar o amor. E isso não significa que ele não terá ciúme de quem está envolvido; não se iluda.

Sagitário

O sagitariano está constantemente atrás de novas experiências, inclusive em tudo que envolve afeto físico. Ele pode ter fases de grande desapego e liberdade, nas quais se conecta de forma intensa com as pessoas, mas muda de ideia em pouco tempo. Ao ser volúvel, ele não dá tempo o suficiente para que as coisas se tornem verdadeiras. A dificuldade de lidar com sentimentos também tende a assombrá-lo.